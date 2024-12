‘Nessuno Assente’ al Teatro de’ Servi

Progetto culturale partecipativo, che mira a creare legami tra i cittadini, il territorio e le arti

Dal 16 al 23 dicembre il Teatro de’ Servi di Roma ospita ‘Nessuno Assente’, progetto a cura di Alt Accademy con la direzione artistica di Pino Strabioli.

Non nasce teatro laddove la vita è piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti. È lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha bisogno di dirgli.

Questo sosteneva Jacques Copeau e questo è tuttora effettivamente dimostrato dalla funzione sociale dello strumento teatro.

La società di oggi, con tutte le sue ferite ed i suoi vuoti, ha un’estrema necessità di ascoltare, riflettere, guardarsi dentro, ricordare, progettare il proprio futuro e ricominciare a conoscere ed amare la propria cultura. In tale perimetro di riferimento, si deve parlare di inclusione sociale, fragilità, pregiudizi razziali, identità, immigrazione, memoria.

È fondamentale avvicinare le persone, coprendo la porzione più ampia possibile di argomenti socialmente rilevanti e coinvolgere soprattutto i più giovani, attraverso attività laboratoriali gratuite prima della visione degli spettacoli.

Il progetto ‘Nessuno Assente’ si apre con ‘Gioielli del mondo’, per la regìa di Luca Ferrini, uno spettacolo che mira ad intercettare tutte le tipologie di pubblico, dai bambini agli stranieri, spingendosi a trattare i temi della multiculturalità e dell’inclusione, attraverso tecniche spettacolari innovative come la mapping dance e la contaminazione dei generi.

La rassegna ospiterà anche ‘Gregory, una storia di famiglia’ di Veronica Liberale, per la regìa di Nicola Pistoia con tre repliche in matinée per gli studenti delle scuole secondarie che approderanno in teatro dopo un laboratorio sulla diversità, completamente gratuito.

A chiudere la rassegna saranno il direttore artistico Pino Strabioli con il suo ‘Sempre fiori mai un fioraio’, omaggio all’intramontabile Paolo Poli, che con coraggio ha lottato per la libertà dell’individuo e Francesca Reggiani con il suo spettacolo di satira ‘Agitarsi prima dell’uso’.

‘Nessuno Assente’ prevede 4 spettacoli diversi, 6 repliche totali, e 10 laboratori da 2 ore presso le scuole. Non è solo una rassegna teatrale, ma un progetto culturale partecipativo, che mira a creare legami tra i cittadini, il territorio e le arti.

Attraverso lo spettacolo dal vivo, si intende promuovere una riflessione sui temi sociali più urgenti e valorizzare la bellezza e la complessità della città di Roma, riscoprendola come spazio di incontro, crescita e comunità.

Per quanto riguarda la promozione e diffusione dei valori e dei principi di pari opportunità, solidarietà, integrazione, partecipazione e condivisione la nostra rassegna garantirà: piena accessibilità a tutti con particolare attenzione alle disabilità; prezzi sostenibili ed attività completamente gratuite; varietà di generi, temi e culture; dialogo interculturale, tramite spettacoli che affrontano tematiche come la migrazione e l’identità – ‘Gioielli del mondo’; momenti di confronto con i giovani per riflettere sui valori di inclusione e sostenibilità, Laboratorio ‘Un mondo di sguardi’ e Laboratorio ‘Diversamente’.

Calendario spettacoli

16 dicembre 2024 – ore 11:00

‘Gioielli del mondo’

Scritto e diretto da

Luca Ferrini

con Luca Ferrini, Andrea Verticchio, Tam Tam Morola, Bhumika Dance Company, Rosario Marotta, Lottaboyz Crew

Teatro de’ Servi – Roma

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

16 dicembre 2024 – ore 21:00

‘Sempre fiori mai un fioraio’

con Pino Strabioli e Marcello Fiorini alla fisarmonica

Teatro de’ Servi – Roma

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

18 e 20 dicembre 2024 – ore 11:00

19 dicembre 2024 – ore 11:30

‘Gregory, una storia di famiglia’

di Veronica Liberale

regia Nicola Pistoia

con:

Francesco De Rosa, Veronica Liberale, Francesca Pausilli, Antonia Di Francesco,

Armando Puccio, Andrea Carpiceci

Teatro de’ Servi – Roma

Ingresso e 10,00 a persona

23 dicembre 2024 – ore 21:00

‘Agitarsi prima dell’uso’

di Francesca Reggiani, Enrica Accascina, Nicola Capogna, Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli

con Francesca Reggiani

Teatro de’ Servi – Roma

Ingresso e 10,00 a persona

Per info e prenotazioni

Alt Academy

06-4070056

info@altacademy.it

www.altacademy.it