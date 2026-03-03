‘#nessunafase’: a Palazzo Pirelli la mostra di Fabio Oriani

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sono foto scattate nelle terapie intensive del capoluogo lombardo durante la pandemia, quelle esposte a Palazzo Pirelli nella mostra inaugurata oggi, ‘#nessunafase’ di Fabio Oriani.

Si tratta di un lavoro nato dalla permanenza dell’autore a contatto diretto con le unità Covid all’interno di due strutture ospedaliere della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.

Un viaggio tra i medici che hanno combattuto senza sosta tra le terapie intensive, i volti dei pazienti e del personale sanitario impegnato nei primi mesi della lotta contro il Covid-19.

Il fotografo Fabio Oriani ha spiegato:

Mentre fuori ci furono assegnate vere e proprie ‘fasi’ veri e propri step da seguire, i sanitari vissero quelle ore e quei mesi in un continuo e incessante cerchio scandito dalle medesime gesta. Mattine, pomeriggi e notti, senza nessuna fase.

Era un cerchio che si riavviava ogni volta, con lo stesso carico di responsabilità e lo stesso bisogno di lucidità.

Non perché mancassero i cambiamenti, ma perché la traiettoria quotidiana dei sanitari non conosceva interruzioni nette.

Il nome stesso deriva dalla consapevolezza che il personale sanitario non ha avuto e non ha ‘fasi’ in uscita dalla pandemia.

La mostra mette al centro una memoria che Milano porta ancora addosso: i mesi del Covid vissuti dove il tempo non aveva calendari né step, ma soltanto turni, gesti ripetuti, fatica e concentrazione.

Il progetto fu terminato nel mese di maggio 2020 con la consegna del materiale ai primari e con il desiderio di consegnarlo alla collettività documentando dall’interno ciò che fuori poteva essere solo immaginato o raccontato per frammenti.

In quei reparti, mentre la città viveva per ‘fasi’, regole, aperture, restrizioni, il lavoro sanitario seguiva un’altra metrica: una continuità senza tregua, fatta di procedure identiche ripetute giorno e notte, con l’urgenza sempre uguale e la pressione sempre alta.

Il Consigliere Segretario Jacopo Scandella ha dichiarato:

Mi è molto difficile parlare di questo periodo storico perché per me è stata l’esperienza emotivamente più drammatica della mia vita, affrontare quelle settimane è davvero molto faticoso anche a distanza di sei anni.

Sono della Val Seriana, l’epicentro di questa drammatica vicenda, e il ricordo di quei giorni ha riportato alla mente il pensiero di tutte quelle persone che mi hanno chiesto aiuto, chi per un letto d’ospedale chi per una bombola d’ossigeno, e che poi non ho più visto perché ho saputo essere decedute nell’arco di pochi giorni.

Penso sia giusto raccontare un evento così traumatico per mantenere viva la memoria di quello che è stato e dell’impegno delle persone che hanno lavorato mettendosi al servizio di tutti.