Nessuna speculazione su rinnovabili Magliano in Toscana (GR) e Maremma

Giani incontra alcuni Sindaci della zona

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Non ci sarà nessuna speculazione legata agli impianti eolici nel territorio di Magliano in Toscana e, più in generale, in Maremma.

Lo ha sottolineato con forza il Presidente della Regione Eugenio Giani, durante l’incontro con i Sindaci di alcuni comuni della zona sud della provincia di Grosseto, che si è tenuto oggi al centro enoturistico di Magliano in Toscana.

Ad accogliere il Presidente Giani e l’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Toscana Leonardo Marras, oltre al Sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini e alla giunta maglianese, il Sindaco di Scansano Maria Bice Ginesi e il Vicesindaco Matteo Ceriola, il Sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, il Sindaco di Manciano Mirco Morini, il Sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili e il Vicesindaco Serena Falsetti, il Vicesindaco di Sorano Barbara Belcari e l’Assessore Letizia Gagliardi, l’Assessore di Orbetello Luca Teglia.

Il Presidente Giani ha detto:

Abbiamo una massima apertura sulle energie rinnovabili e stiamo investendo sulla geotermia e sull’idroelettrico, come dimostra il fatto che la Toscana, rispetto alla sua domanda di energia, produce già oltre il 50% con le energie rinnovabili. Sull’eolico vogliamo fare una mappa di zone assolutamente intangibili e di luoghi dove, invece, possono esserci margini e per presentare e valutare progetti. La Maremma, per la sua vocazione turistica, per le caratteristiche paesaggistiche e agricole, non si presta ad ospitare impianti di pesante impatto ed è quindi un percorso che intendiamo disincentivare, ascoltando e prendendo come punto di riferimento i sindaci, che sono i portavoce della comunità.

A confermare il lavoro della Regione in questo senso anche l’Assessore Marras, che ribadisce come:

Occorre una pianificazione seria per lo sviluppo delle energie rinnovabili e l’impegno della Regione va proprio in questo senso.

Un incontro proficuo, che ha rassicurato i rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti.

Il Sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini dichiara: