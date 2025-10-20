Neot Semadar in Israele Best Tourism Villages secondo UN Tourism

Riconoscimento assegnato durante il Terzo incontro annuale dei migliori villaggi turistici organizzato dalla Rete Turistica delle Nazioni Unite

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

L’iniziativa e il progetto per la scelta de ‘I migliori villaggi turistici’ voluta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, UN Tourism, sono stati accolti con grande entusiasmo dal Ministero del Turismo di Israele e considerato uno dei suoi progetti di punta su cui lavorare per la promozione del Turismo.

Dopo che il villaggio di Kfar Kama ha ottenuto il pieno riconoscimento dall’organizzazione nel 2022, siamo ora lieti di annunciare il riconoscimento internazionale di un altro Villaggio in Israele Neot Semadar.

Con questo risultato, Israele entra a far parte dei Paesi leader a livello mondiale che vantano più di un Villaggio Globale riconosciuto, paragonabile al prestigioso status dei siti patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Il riconoscimento di Neot Semadar funge da motore per lo sviluppo del turismo rurale e sostenibile nel Negev, creando nuove fonti di crescita economica e preservando al contempo l’unicità culturale e sociale della comunità.

Il progetto dell’ONU per il turismo è un’iniziativa internazionale che premia le comunità rurali che sono all’avanguardia nel turismo sostenibile, nella conservazione del patrimonio culturale e nel rafforzamento delle economie locali.

La candidatura di Neot Semadar è stata presentata dal Ministero del Turismo nell’ambito del programma Fast Track per il pieno riconoscimento, come parte di una politica più ampia volta a promuovere comunità e insediamenti unici in Israele sulla scena mondiale.

I villaggi selezionati entrano a far parte di una piattaforma internazionale di destinazioni rurali eccezionali e beneficiano di ampia visibilità, guida professionale, cooperazione globale e sviluppo delle infrastrutture.

Il Ministero del Turismo ha avviato e guidato la candidatura del kibbutz Neot Semadar al premio, accompagnando il processo dall’inizio alla fine – dalla presentazione della domanda, alla preparazione del dossier di presentazione, al supporto professionale davanti alla commissione giudicatrice – contribuendo così direttamente al riconoscimento del kibbutz come modello globale per lo sviluppo turistico innovativo, sostenibile e basato sulla comunità.

Neot Semadar è un kibbutz basato sulla comunità situato nel cuore del deserto, che eccelle in termini di resilienza sociale, sostenibilità ambientale ed economia diversificata.

La sua posizione offre un’eccellente accessibilità al centro di Israele, a Gerusalemme e all’aeroporto Ramon, oltre a un’infrastruttura sanitaria avanzata a Eilat.

La comunità opera secondo i valori dell’inclusività e della reciprocità, mantiene uno stile di vita a basse emissioni di carbonio, gestisce una centrale solare indipendente, sistemi avanzati di approvvigionamento idrico, compostaggio e riciclaggio, e presta particolare attenzione al benessere degli animali.

Neot Semadar possiede anche un patrimonio culturale impressionante: un rinomato centro d’arte, un osservatorio, eventi ‘Farm to Table’ e workshop sul benessere, oltre a diverse attività turistiche che includono l’agricoltura, le energie rinnovabili e il turismo locale.

Questo risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione della delegazione del Ministero del Turismo, del Kibbutz Neot Semadar e dell’Autorità Turistica Regionale di Eilot. Rappresenta un contributo significativo non solo alla comunità locale stessa, ma anche al rafforzamento dell’ambiente regionale e all’approfondimento del marchio di Israele come destinazione turistica diversificata e sostenibile.

Il riconoscimento è in linea con lo sforzo nazionale di presentare i molti volti di Israele e sottolinea la cooperazione di lunga data tra il Ministero del Turismo e l’UN Tourism, che consente di sfruttare i risultati locali per un’ampia visibilità internazionale e rafforza la posizione di Israele nell’arena turistica globale.

L’oltremodo prestigioso riconoscimento è stato assegnato il 17 ottobre durante il Terzo incontro annuale dei migliori villaggi turistici organizzato dalla Rete Turistica delle Nazioni Unite.

A ricevere il prestigioso riconoscimento durante l’incontro di venerdì era presente la Signora Veronique Louria, Direttrice delle relazioni internazionali per il Ministero del Turismo di Israele.