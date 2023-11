‘Nelle parole’ a Palazzo Fazio

In scena il 19 novembre a Capua (CE)

Domenica 19 novembre, ore 19:00, a Capua, presso Palazzo Fazio, nell’ambito di FaziOpenTheater 2023 – 2024, l’Associazione Akerusia Danza di Napoli presenta ‘Nelle parole’ di Enrico Grieco, regia Rosario Liguoro, coreografie Elena D’Aguanno, musiche originali Valerio Virzo, interpreti Mariagrazia Cavallaro, attrice, e Marcella Martusciello, danzatrice.

Staff tecnico – organizzativo: Mariantonietta Ruotolo, Giovanni Guarino, Mario Di Fraia, Raffaele Di Raffaele e Gianluca Parasiliti Rantone.

Note

Questo lavoro, ispirato ai testi di Enrico Grieco, fotografo napoletano attualmente residente a Catania tende a ricreare in uno spazio intimo il pensiero dell’artista, attraverso parole, immagini, movimento e musica dal vivo, con le ambientazioni sonore di Valerio Virzo. Nel rapporto multidisciplinare si sperimenteranno tutte le combinazioni possibili tra suono, voce e movimento, creando abbinamenti originali non fini a sé stessi ma sempre al servizio del testo e dei suoi significati reconditi. La performance si inserisce in un più ampio progetto di ricerca di Akerusia Danza basato sul dialogo fra le arti visive e la danza quali arti non verbali accomunate dall’uso di un linguaggio corporeo atto a veicolare un repertorio condiviso di azioni e stati psico-fisici.

Rosario Liguoro

A conclusione della rappresentazione ci sarà l’opportunità, per gli spettatori che lo vorranno, di intrattenersi con gli artisti della compagnia per un confronto e un dibattito relativi all’evento in programma e per una più vasta ricognizione/riflessione sullo stato dell’arte del teatro e della cultura in generale.

Biglietti

€12,00

Info – contatti – prenotazioni

Annamaria Di Maio Curatrice Sezione TeatroDanza

3356274183 – annamariadimaio04@gmail.com

Antonio Iavazzo Direzione Artistica

3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete Organizzazione Generale

3343638451 – gianniarciprete@libero.it