Nella pineta di Castelfusano a Ostia (RM) Campionato CSI Endurance MTB

Il 22 ottobre sono 150 i biker iscritti alla prova ostiense di resistenza. Si può correre individualmente, in coppia o a terzetto. Sei regioni italiane in gara

Riceviamo e pubblichiamo.

La splendida pineta di Castelfusano, a due passi da Roma, ospiterà domenica 22 ottobre il Campionato Nazionale, XcoH24 – 6 Ore, di Endurance del CSI.

Si tratta di una gara di ‘resistenza’ in mountain bike misurata nelle 6 Ore, da correre in solitaria, in coppie o anche in terzetti.

Sono 150 atleti che correranno da soli o come team, squadre da 2 e da 3 atleti, che corrono a staffetta.

In gara sul percorso laziale anche i Team Lui & Lei composti da una donna ed un uomo, a darsi il cambio.

I tracciatori delle società organizzatrici, Polisportiva Icaro e la MTB S. Marinella, hanno sviluppato un percorso di 8 km con alcuni passaggi di single-track e qualche piccolo strappo in salita.

La prima partenza è prevista alle ore 10:00 con termine delle gare alle ore 16:00.

Sei le regioni rappresentate in sella Lombardia, Veneto, Campania, Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo. Attesi al traguardo, in base alle categorie, 38 campioni nazionali, fra individuali, coppie, e terzetti.

La ‘6 ore del Mare’ nei pressi di Ostia è valida anche come terza ed ultima tappa del Circuito ECS del Csi Lazio.