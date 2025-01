‘Nella pancia di papà’ a Centrale Preneste Teatro

In scena a Roma il 26 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Per la rassegna Infanzie in gioco 2024/25 a Centrale Preneste Teatro, via Alberto da Giussano, 58, domenica 26 gennaio, alle ore 16:30, va in scena ‘Nella pancia di papà’ di Ruotalibera Teatro/Compagnia UraganVera.

Il lavoro è una riscrittura di ‘Cappuccetto Rosso’, che indaga il rapporto di genitorialità tra padre e figlia. Lo spettacolo è di e con Fiona Sansone e Manuela De Angelis, la regia è di Fiona Sansone.

Una bimba lupo si aggira nel bosco, attraversando con il corpo tutte le fasi della crescita motoria: andare a quattro zampe, imparare a camminare, imparare a riconoscere le tracce del mondo e di se stessa. Ascolterà le fronde degli alberi parlare, lì riconoscerà nel fischio ululato del vento la voce del papà. Una ricerca sulla memoria, un inno alla vita che rimane e resiste.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente online su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16:00 previa disponibilità dei posti.

‘Nella pancia di papà’

Ruotalibera Teatro / Compagnia UraganVera

di e con: Manuela De Angelis e Fiona Sansone

Regia: Fiona Sansone

Regia di movimento: Manuela De Angelis

Scene: Fabrizio Di Pardo, Paola Tenaglia

Costumi e grafica: Veronica Urgese

Illustrazioni: Floriana Urgese

Disegno luci: Andrea Panichi

Organizzazione e Promozione: Serena Amidani, Paola Meda

Foto di scena: Futura Tittaferrante

Un ringraziamento d’amore a LI.BE.RA + SOON

Centrale Preneste Teatro

via Alberto da Giussano, 58

Roma

Informazioni:

06-27801063 lun / ven 10:00 – 17:00

info@ruotalibera.eu

www.centraleprenesteteatro.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

Pagina Instagram: www.instagram.com/centralepreneste/