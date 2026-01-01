‘Nella Neve – Storie di Natale dal mondo’ al Nostos Teatro

Il secondo appuntamento della stagione ‘Approdi 25.26 – Come and play’ è un invito al viaggio e all’incanto del Natale per spettatori dai 3 ai 99+ anni

Il giorno dell’Epifania al Nostos Teatro di Aversa (CE), si festeggia con il teatro.

Martedì 6 gennaio, alle ore 17:30, il palcoscenico ospita il secondo titolo della stagione ‘Approdi 25.26 Come and play’: ‘Nella Neve – Storie di Natale dal mondo’, una produzione firmata Il Teatro nel Baule.

Lo spettacolo, diretto da Simona Di Maio, vede in scena Carla Guardascione e Raffaele Parisi, arricchito dalle suggestive sagome realizzate da Francesco Felaco.

Lo spettacolo è un viaggio tra coraggio e altruismo.

Si legge nelle note:

Quell’anno non si era mai vista così tanta neve… Sarà stata la terribile strega d’inverno? In un’atmosfera sospesa tra fiaba e realtà, una notte appare una stella così grande e brillante da lasciare senza fiato. Attraverso il racconto di storie provenienti da diverse culture, ‘Nella Neve’ guida il pubblico alla scoperta di quella luce che, nel cuore del bosco, riesce a illuminare anche la tempesta più gelida.

Sono storie di coraggio, avventura e altruismo, pensate per tutta la famiglia, proprio mentre si accendono le ultime luci del periodo natalizio. Un’esperienza immersiva dedicata a un pubblico trasversale, capace di emozionare i più piccoli e far sognare gli adulti.

Il mese di gennaio al Nostos Teatro prosegue con un’offerta che sposa formazione e drammaturgia contemporanea: sabato 10 e domenica 11 gennaio, si parte con il primo appuntamento dedicato alla formazione con il laboratorio esperienziale ‘La pelle che abito. Tessiture di sé tra gli abiti di scena‘. Il workshop è condotto da Gina Oliva e Viviana Sannino della Scuola Teatro Arte Terapia di Napoli.

Domenica 18 gennaio, alle ore 19:00, il teatro torna protagonista con ‘Avrei voluto essere Pantani’. Scritto e interpretato da Davide Tassi, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Donati e la regia di Francesca Rizzi, lo spettacolo ripercorre il mito e l’umanità del ‘Pirata’, in un potente atto di denuncia contro il doping e il ‘Sistema’ che divora i suoi eroi.

