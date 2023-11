Nel Salento arriva… ‘La Rivoluzione dei libri al femminile’

Servizio di take-away letterario, spettacoli e laboratorio di giornalismo dal 6 novembre al 3 dicembre 2023 a Spongano (LE)

Cosa fare in questi tempi difficili? Iniziamo da un piccolo gesto rivoluzionario: Leggere.

La Rivoluzione dei libri recluta lettori ribelli al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE) per un’edizione speciale dedicate alle donne della letteratura.

Inizia il 6 novembre un’edizione speciale, al femminile, de ‘La rivoluzione dei libri’, il progetto di Alessandra Crocco e Alessandro Miele che dal 2018 promuove la lettura come gesto rivoluzionario.

Sarà attivato al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE) un servizio gratuito di take-away letterario che consentirà di ritirare, in un packaging creato ad hoc, un pasto completo per la mente e il cuore: libri in prestito di autrici donne, una lettera di istruzioni e gadget della rivoluzione.

Chi parteciperà dovrà scegliere frammenti da salvare che saranno poi trasformati da attrici in QR code audio ed esposti in modo da essere fruibili a tutti tramite smartphone.

Il servizio è gratuito. Per richiedere un take-away letterario è necessario mandare un WhatsApp al numero 388-1271999 con il testo ‘Sono pronto/a’.

L’iniziativa, curata da Ultimi Fuochi Teatro e co-finanziata dall’Avviso Pubblico ‘Futura. La Puglia per la parità’ promosso dal Consiglio regionale della Puglia, prevede inoltre un laboratorio, 24 – 25 e 26 novembre, per creare un’edizione speciale di ACCAPO, il giornalino di Ultimi Fuochi Teatro, e una selezione di spettacoli teatrali al femminile.

Si comincia il 12 e 13 novembre con ‘Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio’, uno spettacolo di IAC – Centro Arti Integrate per bambini dai 5 anni in su che vede in scena Nadia Casamassima, anche autrice, con Rosita Uricchio che realizza il disegno dal vivo; poi andrà in scena ‘Ci siamo rotte’ lo spettacolo – manifesto del collettivo bolognese Le cadavere squisite formato da tre attrici e musiciste; chiuderà la rassegna la produzione di Ultimi Fuochi Teatro, ‘L’oscuro rovescio delle cose’, con Alessandra Crocco che getta uno sguardo sull’universo femminile nell’opera di Tommaso Landolfi.

Gli eventi si svolgeranno al Centro di Aggregazione Giovanile in via Pio XII a Spongano.