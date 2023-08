Nel materano ‘In volo da Gorgoglione’ di Domenico Ciruzzi

Una mostra e un convegno per ricordare l’esperimento teatrale cult degli anni 80

Riceviamo e pubblichiamo.

Una mostra fotografica ed un incontro pubblico per ricordare uno degli spettacoli cult degli anni 80, ‘In volo da Gorgoglione’, scritto da Domenico Ciruzzi, è promosso e organizzato, martedì 22 agosto, dalle 19:30 in piazza Zanardelli, dal Comune di Gorgoglione (MT) e dalla locale Pro Loco in occasione dell’Agosto Gorgoglionese 2023.

Ricorda Domenico Ciruzzi:

Nel 1980 il nome di Gorgoglione, comune di un migliaio di abitanti in provincia di Matera, noto soprattutto per la sua peculiare pietra, cominciò a circolare diffusamente in Italia nelle principali sedi di eventi artistici, dal San Ferdinando di Napoli – la casa di Eduardo De Filippo – al Teatro Quirino di Roma, fino a una memorabile edizione del Carnevale del Teatro della Biennale di Venezia.

Erano gli anni in cui a Napoli nascevano le prime esperienze di artisti come Pino Daniele, Massimo Troisi, Toni Servillo e Mario Martone con il gruppo Falso Movimento.

In questo effervescente contesto culturale un giovane figlio di genitori lucani, Domenico Ciruzzi, futuro avvocato penalista di gran rilievo nazionale recentemente gratificato dal ‘Premio Lucani insigni’ della Regione Basilicata, creò lo spettacolo ‘In volo da Gorgoglione’, profondamente intriso di lingua e cultura del territorio, trasfigurate con originalità nel confronto con i miti del cinema e le nuove tendenze della scena contemporanea.

‘In volo da Gorgoglione’ divenne poi il nome di una compagnia teatrale che annoverò fra i suoi collaboratori anche artisti del calibro di Silvio Orlando, Tonino Taiuti, Rosa Fontanella, James Senese e i compianti Riccardo Zinna e Rino Zurzolo.

La serata – evento ideata per ricordare l’esperienza de ‘In volo da Gorgoglione’ inizia con l’inaugurazione dell’omonima mostra, testimonianza storica dello spettacolo – a cura di Luciano Pennino, con immagini di Angelo Paino e Pasquale Rianna.

A seguire, alle 20:30, un incontro, moderato da Angelo Curti, costituirà l’occasione per riflettere, attraverso gli interventi di Domenico Ciruzzi del Sindaco di Gorgoglione Carmine Nigro, sulla cultura del territorio lucano e le sue potenzialità di diffusione attraverso varie forme di espressione artistica.

All’incontro prenderanno parte il Presidente della regione Basilicata Vito Bardi, lo scrittore e giornalista Oreste Lo Pomo direttore del TGR Campania, lo scrittore e giornalista Andrea Di Consoli, il professor Giampaolo D’Andrea, già Consigliere regionale della Basilicata, Leonardo Digilio, Mario Sansone ed Enzo Villani, rispettivamente ex Sindaci ed Assessore alle politiche sociali del comune di Stigliano.

Al termine della serata alle 21:30 verrà proiettato il pluripremiato cortometraggio ‘Sbrainèff!’, 1999, 20′ scritto e diretto da Domenico Ciruzzi, una visione profetica del territorio lucano fra tradizione rurale e prospettive del petrolio, definito da Alessandro Baricco:

un piccolo e convincente soggetto di realismo fantastico […] una terza via tra Tonino Guerra e Ciprì e Maresco.

Info: www.facebook.com/ProLocoGorgoglione