Nel Golfo di Napoli scoperta un’aggregazione di squali capopiatto

Riceviamo e pubblichiamo.

I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno documentato la presenza di una popolazione di squali di grandi dimensioni in prossimità dell’area urbana di Napoli, nell’ambito delle attività finanziate dal National Biodiversity Future Center (NBFC-PNRR).

In un articolo scientifico pubblicato sulla rivista internazionale Ecology, gli autori riportano l’osservazione di un’aggregazione di squali capopiatto (Hexanchus griseus), con individui che raggiungono fino a 5 metri di lunghezza, associata a biocostruzioni profonde localizzate tra le isole di Ischia e Capri.

Simona Noè, autrice principale dello studio, afferma:

Pochi individui erano già stati osservati in precedenza durante immersioni con ROV, veicoli operati da remoto, coordinate dal collega dott. Simonepietro Canese, ma non avevamo idea che ce ne fossero così tanti in un’area così piccola.

Probabilmente beneficiano di una certa protezione grazie ai banchi di coralli di acque profonde presenti sul reef che, scoraggiando le attività di pesca, possono offrire un potenziale rifugio a questi esemplari.