Nel giardino di Casa Testori nasce il nuovo Padiglione Gilda

L’inaugurazione è in programma il 14 novembre

Martedì 14 novembre alle ore 18:30 nel giardino di Casa Testori verrà inaugurato il nuovo Padiglione Gilda dedicato all’eroina tra le più frizzanti ed estroverse dei Segreti di Milano.

L’inaugurazione avrà luogo alla presenza di Laura Marinoni, storica interprete a teatro della Gilda del Mac Mahon, in dialogo con Giuseppe Frangi, presidente di Associazione Giovanni Testori.

Sono previsti anche racconti di docenti che collaborano con Casa Testori e un intervento di Matteo Negri, uno degli artisti che ha donato, a conclusione di una sua mostra personale in Casa Testori, un laboratorio didattico legato alle sue opere.

Seguendo l’esempio e l’augurio di Testori, Casa Testori si è aperta in questi anni a giovani e giovanissimi e ai loro insegnanti. Sempre più scuole trovano nella proposta educativa un valido sostegno alla didattica, una modalità nuova di entrare in relazione con la lingua, le storie e le opere di Testori, oltre che con gli artisti che dalla sua casa sono passati, lasciando traccia di sé.

Il moltiplicarsi di appuntamenti, sintomo evidente che il lavoro su Testori apre a una domanda attuale, ha richiesto un luogo dove accogliere chi chiede di visitare, incontrare e sperimentare.

Grazie al sostegno prezioso di Fondazione Cariplo con il bando ‘Per la cultura 2021’ e la generosità di Intesa Sanpaolo abbiamo creato uno spazio, un padiglione, capace di trasformarsi per ogni uso, che possa dialogare con quello che avviene tra le mura della Casa e permettere di creare con libertà.

Non solo scuole e studenti, ma l’attenzione e l’accoglienza sarà, sempre più in maniera organica e stabile, anche per i centri che si occupano specificamente di fragilità sul territorio.

Il nuovo Padiglione Gilda è uno spazio multifunzionale completamente dedicato alla didattica immerso nel bellissimo giardino della casa e dotato di una grande apertura che permette di vivere il rapporto con la natura a 360 gradi.

La sua struttura offre la possibilità di stabilire un programma didattico continuativo in un ambiente spazioso, unico, immerso nella bellezza della natura e nella storia, combinando sicurezza e offerta multimediale. Uno spazio pensato per accogliere gli studenti in un contesto sicuro, con diverse vetrate apribili, che consentono di lavorare all’aperto o in stretta connessione con il giardino circostante.

La sala si estende su una superficie di circa 70 metri quadrati, sufficiente per ospitare circa 40 persone. Inoltre, l’edificio è stato progettato tenendo in considerazione le normative sull’accessibilità e la sicurezza, garantendo che sia adatto ad accogliere persone diversamente abili.

L’edificio dispone di attrezzature audio/video necessarie per essere utilizzato sia dagli insegnanti che dagli studenti. Grazie a sistemi adeguati, è anche possibile fruire dei contenuti in loco, registrare e trasmettere su Internet ciò che accade all’interno della sala.

Un doppio ingresso consente, se necessario, di dividere lo spazio in due parti utilizzando grandi tendaggi o partizioni mobili. Un’opzione aggiuntiva è quella di aprire completamente la parete finestra, trasformando il padiglione in un palco per presentare i laboratori teatrali organizzati, con il pubblico esterno che potrà assistere alle performance.

Questa versatilità rende la sala un luogo ideale per una vasta gamma di attività e iniziative, garantendo al contempo la massima sicurezza e l’accessibilità per tutti i partecipanti.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo

Vi aspettiamo martedì 14 novembre, ore 18:30, a Casa Testori.

Prenotazione: eventi@casatestori.it