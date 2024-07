Navigare i campi di battaglia virtuali: evento alla Camera dei Deputati

Comprendere la violenza di genere digitale

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 9 luglio 2024, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in via della Missione, 4 a Roma, si è tenuto un convegno di grande rilevanza sul tema della violenza di genere digitale.

L’evento, intitolato ‘Navigare i campi di battaglia virtuali: comprendere la violenza di genere digitale’, ha visto la partecipazione di esperti di vari settori per affrontare in modo approfondito i molteplici aspetti di questa forma di violenza.

Tra i relatori, la Deputata Stefania Ascari e la Senatrice Cecilia D’Elia hanno fornito importanti contributi, evidenziando rispettivamente l’importanza dell’educazione alle emozioni e al rispetto, e il sostegno e l’accompagnamento delle donne verso la denuncia.

Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta e criminologa, Presidente dell’associazione MPVI, ha analizzato i danni psicologici causati dalla violenza digitale, offrendo una panoramica sui reati di cyberstalking, revenge porn, truffe affettive, abusi e sessismo online.

Claudia di Brigida, avvocata penalista del Foro di Civitavecchia, ha esaminato la normativa giuridica in materia, spiegando come il sistema legale italiano affronta questi crimini.

Cristina Bonucchi, dirigente psicologa della Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, ha illustrato le strategie messe in atto per combattere questi reati, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le Forze dell’ordine.

Il convegno ha evidenziato la necessità di una formazione adeguata per tutti gli operatori coinvolti nella gestione di casi di violenza digitale. È emersa chiaramente l’importanza di un accompagnamento efficace delle vittime verso la denuncia, garantendo loro il necessario sostegno psicologico e legale.

La Senatrice D’Elia ha sottolineato l’importanza di un sostegno concreto alle vittime, sia dal punto di vista psicologico che legale, mentre la Deputata Ascari ha focalizzato il suo intervento sull’educazione alle emozioni e al rispetto, elementi fondamentali per prevenire la violenza di genere fin dalle giovani generazioni.

L’incontro si è concluso con un richiamo alla necessità di una maggiore sensibilizzazione pubblica sul tema della violenza digitale di genere, promuovendo iniziative educative e campagne di informazione per combattere efficacemente questo fenomeno in crescita.

Segreteria Scientifica:

• Dott. Bartolomeo Garofalo

• Dott.ssa Giulia Rocchi

• Dott.ssa Antonella Cortese