Navico, porte chiuse in faccia a Montespertoli, Toscana e Italia

Fabiani: ‘È stato scioccante, non ci era capitato niente di simile’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si è conclusa a pomeriggio inoltrato la seduta plenaria del tavolo di crisi regionale dedicata alla Navico Rbu Italia Srl, settore meccanico, l’azienda di Montagnana, a Montespertoli, che ha chiuso i cancelli e avviato il licenziamento collettivo per i 27 dipendenti.

Valerio Fabiani, Consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, chiosa:

È stato scioccante, non ci era capitato niente di simile, neppure nei casi più gravi.

Navico, la multinazionale norvegese che intende trasferirsi in Messico, non ha recepito niente al tavolo regionale: né le proposte delle istituzioni – la Regione, ma c’era anche il Comune di Montespertoli – per favorire una reindustrializzazione del sito; né il riconoscimento di ammortizzatori sociali, né le misure di formazione o per il reinserimento dei lavoratori.

Fabiani ripete: