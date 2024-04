Nave scuola Amerigo Vespucci doppia Capo Horn. Plauso di Romani

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Complimenti all’equipaggio della nave scuola Amerigo Vespucci che questa mattina nell’ambito del suo tour Mondiale ha doppiato Capo Horn, il punto estremo a sud del continente americano noto per essere uno dei passaggi più insidiosi e difficili al mondo.

A nome dell’istituzione regionale lombarda voglio rivolgere un pensiero di gratitudine anche alla Marina Militare e all’Istituto Superiore di Sanità per la missione e il progetto che stanno portando avanti in questi mesi finalizzato a raccogliere dati e informazioni sullo stato di salute degli oceani: è motivo di vanto e orgoglio contribuire in modo così determinante e incisivo negli studi e nella ricerca a tutela della salute ambientale, pronti a mettere a rischio l’incolumità personale per il bene della collettività internazionale.

Possiamo ben dire che oggi l’Amerigo Vespucci ha scritto una pagina di storia di cui in nostro Paese può dirsi fiero.