Nave SAR EMERGENCY porta in salvo 69 persone in acque internazionali

Alla Life Support è stato assegnato dalle Autorità il porto di Napoli dove sbarcherà il 15 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è concluso alle prime luci dell’alba il salvataggio di 69 persone, portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY, in acque internazionali, nella zona SAR Libica.

Tra le persone salvate anche tre minori non accompagnati.

Alla Life Support è stato assegnato dalle autorità competenti il POS, Place of Safety, di Napoli.

Dichiara Jonathan Nanì La Terra, capomissione della Life Support:

La Life Support nella notte tra il 12 e il 13 dicembre ha effettuato una operazione di soccorso di una barca in pericolo portando in salvo 69 persone. Dopo una segnalazione di Alarm Phone la nave di EMERGENCY si è diretta verso il caso, trovando i naufraghi in uno stato ansioso e la barca in vetroresina pericolosamente inclinata su un lato. Dopo aver distribuito i giubbotti salvagente e aver portato in salvo le persone, la Life Support è stata approcciata da una nave della cosiddetta guardia costiera libica che, però, non ha interferito nelle operazioni di soccorso. Ora ci dirigiamo verso il porto di Napoli, che ci è stato assegnato dalle autorità. L’arrivo è previsto nella tarda serata del 15 dicembre.

L’imbarcazione in pericolo è stata segnalata alla Life Support da Alarm Phone, alle 2.55 di notte. Il team ha subito avvertito le autorità competenti e la nave dell’ONG si è mossa verso la posizione indicata.

Alle 3:30 dal ponte di comando della Life Support è stata avvistata la barca in vetroresina con 69 naufraghi a bordo, di cui 3 minori non accompagnati, tutti senza giubbotto salvagente, e in stato di forte agitazione, con la barca inclinata su un lato.

I naufraghi hanno riferito di essere partiti alle 23:00 del 12 dicembre da Tripoli.

I 69 naufraghi, tutti uomini, di cui tre minori non accompagnati provengono da Bangladesh, Pakistan ed Egitto, Paesi devastati da conflitti armati, instabilità politica, povertà e crisi climatica.

Le autorità competenti hanno assegnato alla Life Support il POS, Place of Safety, di Napoli a 480 miglia nautiche dal luogo del salvataggio. L’arrivo in porto è previsto per lunedì 15 dicembre.

La Life Support sta compiendo la sua 39esima missione nel Mediterraneo centrale, operando in questa regione dal dicembre 2022. Durante questo periodo, la nave ha soccorso un totale di 3.190 persone.