Nauticsud, Santanchè: Da soli si va veloci, insieme si va lontano

Il Ministro al convegno di AFINA sul comparto nautico

La partnership pubblico – privato unica vera soluzione per sbloccare ritardi politici creati negli anni da chi non vedeva la nostra nazione come una penisola e il mare come una risorsa.

Queste le parole del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione del convegno organizzato da AFINA, al Nauticsud, con titolo ‘Il cambio di paradigma per la nautica da diporto. Turismo nautico, risorse mare e cantieristica le realtà da far emergere’.

Il numero uno del Dicastero del turismo, dopo aver elogiato il lavoro dei cantieri italiani, e in particolare quelli campani, ha dichiarato:

Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. Per questo motivo ritengo che questo sia un settore strategico e i dati danno soddisfazione a questa ragione, dunque dobbiamo relazionarci di più, tra governo centrale e istituzioni del territorio, per realizzare le necessità, come i porti per la nautica da diporto, per evitare di sperperare una risorsa che vede il Mezzogiorno ai vertici della produttività del comparto della piccola nautica. Il governo Meloni crede nella risorsa mare tanto da aver creato un Ministero del mare e ha alla base delle sue strategie il concetto di partnership pubblico – privato.

Ad aprire i lavori, moderati da Antonino Pane, giornalista del quotidiano Il Mattino, l’intervento di Gennaro Amato, Presidente di AFINA – Associazione Filiera Italiana della Nautica – che ha lasciato poco spazio a dubbi.