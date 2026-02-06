Nauticsud, il turismo accessibile per tutti

Il progetto ”Turismo accessibile Mare e Monti’, finanziato dalla Fondazione Con il Sud e Camino Verde, sarà presentato al salone nautico alla Mostra d’Oltremare

Riceviamo e pubblichiamo.

La cooperativa Sociale Cosy For You, impegnata nella promozione del turismo accessibile in Campania, presente in qualità di espositore al Nauticsud, 7 – 15 febbraio, presenterà il progetto finanziato dalla Fondazione Con il Sud e Camino Verde, ‘Turismo accessibile Mare e Monti’, che intende implementare l’offerta del turismo accessibile in Campania con l’obiettivo primario di migliorare il benessere e la qualità del viaggio per le persone con disabilità, offrendo esperienze senza barriere.

Al salone nautico, Cosy For You presenterà, padiglione 1 stand 140, lo sviluppo di itinerari inclusivi con nuovi percorsi turistici accessibili che spaziano dalle affascinanti aree montuose della Campania interna fino ai segmenti legati al mare e alla costa, includendo il turismo crocieristico e sportivo.

In collaborazione con i partner Fiadda e Infoirpinia, offrirà ai visitatori del salone nautico la possibilità di ‘vivere’, in anteprima, gli itinerari attraverso un tour virtuale. Con l’ausilio di uno speciale visore collegato un video a 360°, si potrà visitare virtualmente musei, spiagge e attrazioni incluse negli itinerari accessibili, senza spostarsi dal Nauticsud.

Con questa iniziativa ‘Cosy For You’ prosegue nella sua azione di divulgazione e promozione per offrire servizi specializzati per le Shore Excursions, escursioni a terra nei porti di Napoli e Salerno, attraverso intermediari come le compagnie crocieristiche ma anche nei canali B2C, intercettando i turisti disabili che si organizzano in autonomia, grazie ad azioni di web marketing, ad es. social media marketing, e-mail marketing, e-commerce.

Negli ultimi anni, alla luce di un cambiamento delle caratteristiche della domanda turistica che ha visto crescere l’esigenza di offrire il cosiddetto turismo accessibile in maniera più diffusa, Cosy for you ha cominciato ad assecondare le nuove tendenze intente a sfuggire alle movimentazioni di massa ed al ‘mordi e fuggi’ e ad approfondire la conoscenza del luogo di visita e delle persone che ci vivono per rendere la vacanza un’esperienza più coinvolgente.

Il mercato potenziale di crescita del turismo accessibile, che conta in Europa 127 milioni di persone con ‘Access Needs’ di cui 10 milioni in Italia, prevede nei prossimi 10 anni una valida e promettente crescita.

L’Italia, superando le barriere attuali, ad esempio, solo lo 0,57% dei comuni italiani è considerato ‘davvero accessibile’ secondo alcune stime del 2023 (Fonte: Informadisabilità), potrebbe capitalizzare su un mercato da decine di miliardi di euro, attraendo un numero crescente di viaggiatori e migliorare significativamente la propria offerta turistica complessiva.