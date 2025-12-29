NatAmore, gran finale con Bennato, Montecorvino e Le Voci del Sud

Appuntamento il 30 dicembre presso la Chiesa Madre di Grottaminarda (AV)

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo un mese di eventi partecipati e grande entusiasmo da parte della comunità, NatAmore si avvia alla conclusione con un appuntamento di grande intensità artistica ed emotiva.

Domani, martedì 30 dicembre, alle ore 18:00, presso la Chiesa Madre di Grottaminarda (AV), il percorso di NatAmore – fatto di spettacoli, laboratori, musica e momenti di condivisione che hanno coinvolto grandi e piccoli – si chiude con il concerto ‘Qualcuno sulla Terra’, un evento che celebra il senso più profondo del Natale come legame, racconto e appartenenza.

Sul palco Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino e Le Voci del Sud, per una serata capace di unire musica popolare, emozione e spiritualità, in uno dei luoghi simbolo della città.

Il cartellone di NatAmore, promosso dal Comune di Grottaminarda con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, confermandosi un progetto culturale capace di accendere il cuore del Natale e rafforzare il senso di comunità.

Il programma prosegue, inoltre, il 5 gennaio, presso l’Auditorium Comunale, con la Tombolata prima della Befana, un momento di festa e condivisione pensato per salutare insieme le festività.

NatAmore si conferma così non solo come rassegna di eventi, ma come esperienza collettiva che ha saputo unire cultura, musica e solidarietà, lasciando un segno autentico nel Natale di Grottaminarda.