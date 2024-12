Natalia Simonova presenta ‘Se stasera sono qui… Vi racconto Mina’

L’evento è in programma il 4 dicembre a Roma all’Auditorium – Aula Magna – Facoltà Teologica Valdese

Il 4 dicembre 2024, la talentuosa autrice, attrice e cantante Natalia Simonova porterà in scena il suo nuovo spettacolo dedicato alla leggendaria Mina, intitolato ‘Se stasera sono qui… Vi racconto Mina’.

L’evento si terrà a Roma presso il prestigioso Auditorium – Aula Magna – Facoltà Teologica Valdese e promette di essere un omaggio emozionante e coinvolgente alla carriera e alla musica di una delle icone più amate della musica italiana.

Natalia, nota per la sua versatilità artistica e la sua passione per la musica, ha dichiarato:

Mina è un’artista che ha segnato la storia della musica italiana. Con questo spettacolo, voglio raccontare non solo la sua musica, ma anche la sua vita, le sue sfide e il suo straordinario impatto culturale.

Lo spettacolo si preannuncia come un viaggio attraverso i successi di Mina, con reinterpretazioni delle sue canzoni più celebri, accompagnate da aneddoti e storie che ne raccontano il percorso artistico.

Al pianoforte il Maestro Luca Ruggero Jacovella.

Gli affreschi della sala, progettata dall’architetto Giulio Magni, nonché la scenografia e i costumi, per ricreare l’atmosfera degli anni d’oro della musica italiana, renderanno l’esperienza ancora più immersiva.

Si prevede un grande afflusso di pubblico, data la popolarità di Mina e l’abilità di Natalia di catturare l’attenzione con le sue performance. Non perdere l’occasione di assistere a questo tributo unico a una delle voci più straordinarie della musica italiana.

Appuntamento quindi per il 4 dicembre 2024, ore 20:30 all’Auditorium – Aula Magna – Facoltà Teologica Valdese in via Pietro Cossa, 40 A Roma.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni:

Tel: +39 3518044205

mail: culturando@gmail.com