Natale in Quinta: dispositivo di circolazione piazza Vanvitelli Napoli

In vigore il 5 gennaio in occasione del ‘Concerto V Municipalità’

È istituito, per il giorno 5 gennaio 2025, un dispositivo temporaneo di circolazione in piazza Vanvitelli e strade limitrofe in occasione del ‘Concerto V Municipalità’:

A) il divieto di transito veicolare in Piazza Vanvitelli, nel tratto che insiste sul lato dell’area pedonale di via Scarlatti, con consequenziale sospensione del senso di circolazione rotatorio antiorario intorno alla medesima piazza e sospensione della possibilità di accesso nella medesima piazza dei veicoli provenienti da via Cimarosa e diretti a via Morghen o a piazza Fanzago;

B) la rimozione delle campane ASIA per la raccolta differenziata in piazza Vanvitelli;

C) la sospensione in piazza Vanvitelli, dell’area di sosta adibita al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) ubicata all’altezza dei civici 9/A -10/C;

D) la concessione alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi), i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato alla precedente lettera C), della sosta in Piazza Vanvitelli, sul lato opposto rispetto alla loro ordinaria collocazione, precisamente sulla destra provenendo da via Cimarosa;

E) la sospensione dello stazionamento autobus ANM in Piazza Vanvitelli;

F) la costituzione di uno stazionamento per gli autobus ANM in via Morghen, altezza stazione della Funicolare.

