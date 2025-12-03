Natale in piazza Garibaldi a Napoli: attività progetto ‘Bella Piazza’

Un mese di spettacoli e laboratori creativi

Dal 5 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026 l’area Nord di piazza Garibaldi si trasforma in un grande spazio pubblico dedicato ai cittadini di ogni età, con un programma natalizio fatto di laboratori creativi, letture, musica e teatro, costruito insieme a una rete di associazioni, cooperative e realtà artistiche operanti a Napoli.

Le attività si svolgeranno prevalentemente nella Cavea e in Portineria Garibaldi e rientrano nell’ambito di ‘Bella Piazza’, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto dalla Fondazione Con il Sud insieme ad una rete di altri enti e fondazioni.

Un calendario diffuso che permette così a ‘Bella Piazza’, insieme al Comune di Napoli, di consolidare piazza Garibaldi come uno spazio urbano condiviso, attraversato e vissuto da bambini e famiglie anche nei mesi invernali.

Alcune delle attività che saranno realizzate in piazza sono promosse e finanziate dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto ‘Altri Natali’.

L’avvio è affidato a Break & Christmas Vibes, laboratorio a cura di Gino Rota rivolto ai ragazzi dai 9 ai 14 anni, che anima i pomeriggi di venerdì 5, lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre dalle 15:30 alle 17:30.

Domenica 7 dicembre, dalle 10:00 alle 14:00, è invece la Fundacion San Giuseppe/Biblioteca dell’Assunzione a portare in piazza letture, laboratorio di disegno e distribuzione di regali, per una mattinata dedicata al libro e al gioco condiviso.

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre la Cavea ospita ‘Garibaldi Urban Orchestra’, tre giornate di musica e performance curate da Pessoa Luna Park ed Est(ra)Moenia: venerdì 12 dalle 12:00 alle 20:30, sabato 13 dalle 12:00 alle 17:30, domenica 14 dalle 11:30 alle 17:30, con un programma dettagliato che sarà svelato a partire dal 5 dicembre.

Lunedì 15 dicembre è la volta dell’omaggio a Stefano Benni, una lettura condivisa con le scuole in vari luoghi della piazza a cura di A Voce Alta, e dell’avvio di ‘Allarme nel Presepe’, il laboratorio dell’Associazione culturale Vienterrant per bambini dai 6 agli 11 anni che torna tutti i pomeriggi dal 15 al 19 dicembre dalle 15:30 alle 17:30.

Intorno a questo percorso si innestano gli appuntamenti di spettacolo: martedì 16 dicembre alle 17:00 ‘Capoeira Natal e Samba de Roda’ con CapoeiraMuzenza Italia, giovedì 18 dicembre alle 17:00 ‘Figaro, il Giocoliere del Tempo’ con il Bus Theater, entrambi pensati per bambini dai 5 ai 14 anni.

Venerdì 19 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, debutta ‘Natali intrecciati’, laboratorio a cura di Dedalus Cooperativa sociale per bambini dai 6 agli 11 anni, che tornerà poi lunedì 22, martedì 23, lunedì 29 e martedì 30 dicembre e ancora lunedì 5 gennaio 2026 nella stessa fascia oraria, consolidando un percorso continuativo di partecipazione.

Sabato 20 dicembre, alle 18:00, Portineria Garibaldi ospita ‘Rewind’, spettacolo per bambini dai 4 ai 14 anni a cura di NAMNèSIA con Caterina Spezzaferri e Sarà Lotta, mentre domenica 21 dicembre è in programma una kermesse natalizia a cura di Casba Cooperativa Sociale.

Martedì 23 dicembre, alle 17:00, Teatro35 porta in piazza ‘Cartavelina – il calciatore che sfidò il nazismo’, con Gaetano Coccia e la regia di Davide Ferrari, pensato per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Sabato 27 dicembre, alle 17:00, è la volta di ‘Storie da Sgranchire’, spettacolo della compagnia BisLuck con performer della GiuliArt, ideato da Noemi Giulia Fabiano e Virginia De Marco e dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Lunedì 29 dicembre il programma prevede al mattino ‘Natali intrecciati’ e alle 17:00 ‘Ding Dong Happynewyar (dancehall)’ a cura di SunWeed per bambini dai 3 ai 14 anni, mentre martedì 30 dicembre si chiude l’anno con l’ultima mattinata del laboratorio “Natali intrecciati”.

Il nuovo anno si apre venerdì 2 gennaio 2026 alle 17:00 con ‘Colapisci – concerto per bambini’ a cura di Massimo Ferrante, seguito sabato 3 gennaio alle 11:00 da ‘La leggenda dell’albero di Natale’, spettacolo dell’associazione Dateci le ali per bambini dai 4 ai 12 anni.

Lunedì 5 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30, è in programma l’ultimo appuntamento con ‘Natali intrecciati’ di Dedalus Cooperativa sociale, mentre martedì 6 gennaio alle 11:00 arriva ‘Sri Ridma’ a cura di Sri Ridma Dance Academy.

La chiusura del cartellone è affidata a ‘Ka ya ma Kan’, in scena giovedì 8 gennaio alle 17:00 con regia e interpretazione di Ornar Suleiman, per bambini dai 5 ai 12 anni.