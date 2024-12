Natale di solidarietà Ordine dei Medici di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ordine dei Medici di Caserta ha celebrato il Natale con un gesto di solidarietà. Infatti, a conclusione dell’evento di beneficenza ‘Natale dei Professionisti’, tenutosi sabato scorso a Palazzo Paternò a Caserta, sono stati raccolti più di 4mila euro. Questa cifra verrà consegnata a Medici senza Frontiere.

Una serata riuscitissima nel nome della solidarietà, che ha visto la partecipazione di oltre 300 professionisti intervenuti, che così hanno dato il loro contributo all’organizzazione umanitaria.

Grande soddisfazione per il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, spiega il Presidente Carlo Manzi:

I medici e gli odontoiatri hanno manifestato grande sensibilità, quest’anno scegliendo di dare un contributo e un sostegno all’impegno quotidiano di Medici senza Frontiere, organizzazione impegnata a fornire soccorso sanitario e assistenza a persone in tutti i luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito.