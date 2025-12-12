Natale alla Reggia di Caserta

Il Sito UNESCO promuove la cultura come volano di crescita e attrattività territoriale

L’atmosfera accogliente delle Feste è arrivata alla Reggia di Caserta. Un Natale all’insegna della regalità, della grazia e della cultura, tutte declinate al femminile, e ispirato dalla grande mostra internazionale ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’ aperta al pubblico dal 20 dicembre.

Il Complesso vanvitelliano offre ai suoi visitatori un calendario ricco di iniziative ed eventi: la mostra internazionale e le esposizioni contemporanee, i raffinati concerti, la suggestiva apertura serale degli Appartamenti reali con il Gran Ballo a Corte, i laboratori e le visite educative per grandi e piccini, le figure inedite della collezione del Museo nella Sala del Presepe, il cantiere aperto di restauro e tanto altro.

Il programma del Sito UNESCO intende promuovere la cultura quale volano di crescita e attrattività territoriale.

Questo il dettaglio delle attività che il Museo del Ministero della Cultura propone per i giorni delle Festività natalizie.

Mostre

Dal 20 dicembre ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’, esposizione internazionale nella Gran Galleria di oltre 200 opere provenienti da prestigiosi musei, istituti di cultura e privati.

Per info: https://bit.ly/presentazione_mostra_regine e https://bit.ly/Regine_Mostra

Per tutto il periodo natalizio ‘Prospettive’, mostra fotografica di Massimo Listri nelle Sale dell’Appartamento della Regina.

Per info: https://bit.ly/Prospettive_Massimo_Listri

Per tutto il periodo natalizio ‘Planet’, mostra di Lucia Ausilio nel Bosco vecchio del Parco reale.

Per info: https://bit.ly/Planet_Lucia_Ausilio

Concerti

13 dicembre, ore 17:30, in Cappella Palatina – Classica Giovani, a cura dell’Associazione Culturale Armonia

19 e 22 dicembre, ore 20:00, nel I Cortile – Concerti a lume di candela nell’ambito della rassegna natalizia ‘Caserta tra sinfonie e luci’, organizzato dalla Camera di Commercio di Caserta

21 dicembre, ore 19:30, nel I Cortile – Spettacolo MikolArpaRock, nell’ambito della rassegna natalizia ‘Caserta tra sinfonie e luci’, organizzato dalla Camera di Commercio di Caserta

26 dicembre, ore 11:15, in Cappella Palatina – Concerto per un Giorno di Festa, a cura dell’Orchestra da Camera di Caserta

28 dicembre, ore 17:00, in Cappella Palatina – Pianofestival Christmas, a cura dell’Orchestra da Camera di Caserta

Maggiori dettagli sulla stagione concertistica alla Reggia di Caserta al link https://bit.ly/concerti_CappellaPalatina

Da vedere

Il 15, 16, 17, 19, 20 22, 23,29 e 30 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 15:30, il pubblico della Reggia di Caserta potrà assistere al lavoro degli esperti nel cantiere di restauro del grande dipinto ‘La partenza di Elisabetta Farnese da Parma dopo le nozze’.

Per info https://bit.ly/cantiere_restauro_aperto

Da non perdere una visita al Presepe di Corte. La grande esposizione artistica dell’arte presepiale del Settecento e dell’Ottocento, che si può ammirare tutto l’anno nella sala ellittica degli Appartamenti reali, si è infatti arricchita del gruppo scultoreo dei ‘Briganti’ e delle manifatture siciliane.

Nelle teche sono esposti per la prima volta statuine di terracotta provenienti dai depositi della Reggia di Caserta che raccontano la ricchezza del collezionismo borbonico legato al Presepe. Accanto ai pastori napoletani compaiono figure realizzate a Caltagirone, importante centro siciliano dove numerose botteghe perfezionarono nei secoli tecniche e stili.

Eventi

12 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 dicembre, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, nei Giardini della Flora – ‘Bosco incantato’, nell’ambito della rassegna natalizia ‘Caserta tra sinfonie e luci’, organizzato dalla Camera di Commercio di Caserta

15 dicembre, ore 18:00, Vestibolo superiore – Maestri alla Reggia, incontro con Eduardo Leo, a cura dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.

Per info https://bit.ly/Maestri_alla_Reggia

20 dicembre, fino alle ore 23:15, Vestibolo superiore e Gran Galleria – Musica con le Regine: apertura straordinaria serale della mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’ e, dalle ore 20:00, Gran Ballo a Corte.

21 dicembre, ore 10:30, Giardino Inglese, Serre di Graefer – Per la rassegna ‘Il Giardino inglese tra storia e magia’, presentazione del libro ‘Il pittore, il giardiniere e il fiato degli elfi’ di Alberico Bojano. Dialogherà con l’autore il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei.

Per info https://www.leserredigraefer.it/

Attività educative con laboratori e visite per famiglie alla mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’

Iniziative a cura di Opera Laboratori

20 dicembre, ore 16:00, ‘Christmas Pop Art’

21 dicembre’, ore 16:00, ‘Diario Reale: l’enigma della corona’

22 dicembre, ore 16:00, ‘Regine in festa’

26 dicembre, ore 11:00, ‘Album delle Regine’; ore 16:00, ‘Regine in gioco: la Tombola dei Destini’

27 dicembre, ore 16:00, ‘Un gioiello di Mostra’

28 dicembre, ore 11:00, ‘Le Regine della Mostra’

29 dicembre, ore 12:30, ‘Un percorso giocoso e sorprendente per scoprire le regine di Napoli come non le avete mai viste!’

31 dicembre, ore 11:30, ‘Regine in gioco: la Tombola dei Destini’

2 gennaio, ore 16:00, ‘Un gioiello di Mostra’

3 gennaio, ore 11:30, ‘L’armadio delle meraviglie – Regine di stile’

5 gennaio, ore 16:00, ‘Album delle Regine’

Per info e prenotazioni:

tel. 0823/324185

mail caserta@operalaboratori.com

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/Attivita-educative-Regine.pdf

Visite alla mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’ e attività di approfondimento per adulti

Iniziative a cura di Opera Laboratori

Tutti i giorni, ore 11:30 e ore 17:15, ‘Un viaggio tra le Regine’

20 dicembre, ore 11:30, ‘Regine in Parola’ Lettere, voci e identità femminili nel Regno di Napoli (1734 e oltre l’Unità d’Italia)

22 dicembre, ore 11:30, ‘Regine in Parola’ Lettere, voci e identità femminili nel Regno di Napoli (1734 e oltre l’Unità d’Italia)

26 dicembre, ore 12:30, ‘Diario di una Regina: Maria Carolina’

29 dicembre, ore 17:00, ‘Un caffè con le Regine’

3 gennaio, ore 17:00, ‘Un caffè con le Regine’

https://bit.ly/attività_educative

Tutti gli eventi e le iniziative sono inclusi nel costo del biglietto/abbonamento alla Reggia di Caserta.

Per Natale regala l’accesso alla Meraviglia con ReggiaCard2026 in vendita sia online, sulla piattaforma TicketOne, sia in biglietteria, in piazza Carlo di Borbone. Per tutto il periodo natalizio, l’abbonamento annuale al Museo sarà acquistabile in sede con un’esclusiva confezione, ideale per un originale cadeau delle feste.

Per info https://bit.ly/ReggiaCard2026