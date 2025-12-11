Natale alla Cappella Sansevero: Antonio Castrignanò in Acoustic Sound

Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto a sostegno del progetto Una Terra in Comune

Il Museo Cappella Sansevero rinnova l’appuntamento con il tradizionale Concerto di Natale, che unisce musica, arte e solidarietà in uno dei luoghi più affascinanti al mondo.

Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 20:00, lo scrigno barocco che custodisce il celebre Cristo velato ospiterà Antonio Castrignanò con il concerto Acoustic Sound.

Dopo il concerto, la serata proseguirà con una cena buffet presso l’Atelier del M° Lello Esposito, ore 21:30, che, a supporto della finalità benefica dell’evento, anche quest’anno mette a disposizione gratuitamente i propri spazi all’interno delle Scuderie di Palazzo Sansevero, in Piazza San Domenico Maggiore.

Come sempre, il Concerto di Natale del Museo Cappella Sansevero è un’occasione di solidarietà: l’incasso, infatti, sarà interamente devoluto al progetto Una Terra in Comune, iniziativa di sostegno diretto a 15 famiglie di Gaza coordinata dall’Associazione di Promozione Sociale La Comune ETS in collaborazione con l’ONG Vento di Terra ETS, attiva a Gaza dal 2011.

I biglietti, al costo di € 40,00, sono acquistabili online sul sito www.museosansevero.it e hanno disponibilità limitata.

Già dallo scorso anno, con questo evento il Museo intende promuovere la musica popolare del sud con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio sonoro così fortemente evocativo delle nostre radici.

L’ospite di quest’anno è Antonio Castrignanò, musicista, compositore e autore, tra le voci più rappresentative della musica popolare salentina e della world music.

Per diciassette edizioni è stato voce e tamburo de La Notte della Taranta, collaborando con Stewart Copeland, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi e Ludovico Einaudi.

La sua musica è presente in produzioni cinematografiche e televisive internazionali, tra cui la colonna sonora di ‘Nuovomondo’, Emanuele Crialese, Leone d’Argento, e contenuti per ‘Pretend It’s a City’ di Martin Scorsese, Netflix.

Il suo ultimo album, ‘Babilonia’, 2022, ha ottenuto riconoscimenti internazionali come 2° miglior album al mondo 2022 e Miglior album europeo 2022 nella World Music Chart Europe.

Dallo stesso disco proviene Core Meu, premiata come miglior canzone 2022 nella categoria World Music all’International Songwriting Competition. La sua ricerca artistica unisce tradizione, ritualità e sperimentazione, trasformando la musica popolare in una lingua universale.

Il concerto acustico pensato per la Cappella Sansevero sarà un viaggio emotivo attraverso ritmo, voce e parola: una narrazione musicale che parte dal Salento e arriva al mondo.

Per il 2025, il Museo ha scelto di offrire il proprio sostegno a Una Terra in Comune, progetto di solidarietà diretta nato spontaneamente dalla vicinanza tra un gruppo italiano di docenti, ricercatori, personale universitario e alcune famiglie sfollate a Deir Al Balah.

Oggi l’iniziativa sostiene 15 famiglie della Striscia di Gaza, per un totale di 120 persone di cui 70 bambini e garantisce l’acquisto di farina e altri beni essenziali, l’accesso all’istruzione a distanza e l’invio diretto di donazioni per l’acquisto di prodotti igienici, medicine, e vestiti.

La Comune raccoglie le donazioni, mentre la ONG Vento di Terra le trasferisce alle famiglie tramite il portafoglio elettronico PalPay. Vento di Terra si occupa anche degli acquisti collettivi di beni essenziali tramite i propri fornitori locali.

L’idea dietro il progetto è di rafforzare nuclei di mutuo soccorso già esistenti. Poiché a Gaza le famiglie costituiscono il tessuto principale della società civile, si è scelto di collaborare direttamente con alcune di loro affinché queste possano aiutare altre famiglie.

Con questa modalità, Una Terra in Comune ha potuto raggiungere finora 15 famiglie e ha esteso a molte altre alcune azioni, come la distribuzione di pacchi alimentari. L’obiettivo è quello di creare una rete che sostenga quante più persone possibili, oltre la soglia della mera sopravvivenza, verso il rafforzamento e la coesione del tessuto sociale, messo a dura prova dalla fame e dalla carestia.

Per maggiori informazioni https://www.la-comune.com/una-terra-in-comune/.

Martedì 16 dicembre 2025

Museo Cappella Sansevero

Napoli, Via Francesco De Sanctis 19/21

ore 20:00

Antonio Castrignanò – Acoustic Sound

Durata concerto: circa 1h

ore 21:30

Cena

Atelier del Maestro Lello Esposito

Scuderie di Palazzo Sansevero – Piazza San Domenico Maggiore

Biglietti acquistabili online

Costo € 40,00

disponibilità limitata

Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto al progetto Una Terra in Comune