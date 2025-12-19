Natale 2025, torna il Paniere ANT

L’iniziativa per sostenere l’assistenza specialistica, domiciliare e gratuita delle équipe medico sanitarie presenti in Regione ai malati di tumore

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Solidarietà, collaborazione tra cittadini, imprese e mondo no profit.

Anche per il Natale 2025 torna il Paniere delle Eccellenze 2025, l’iniziativa della Fondazione ANT per celebrare la straordinaria tradizione enogastronomica della Toscana e la generosità di numerose aziende locali, che confermano il loro aiuto a Fondazione ANT.

Il progetto è semplice e di rodato successo: il Paniere è un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali, vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora, esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore, ed è uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione.

L’iniziativa è salutata dall’Assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura, Leonardo Marras:

Il Paniere delle Eccellenze mette in rete il tessuto economico e sociale del territorio e in primo piano un’eccellenza squisitamente toscana: la capacità della Regione di promuovere la collaborazione tra istituzioni, imprese e terzo settore. Questa è la Toscana che vanta le proprie eccellenze enogastronomiche e che porta avanti, ormai da anni, il progetto della Regione in collaborazione con Vetrina Toscana, con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico. Il tutto grazie alla regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Monia Monni, Assessore al diritto alla salute e alle politiche sociali, commenta:

Questa iniziativa ha un grande valore. Non si parla infatti solo di salute ed assistenza ma di solidarietà: quella delle aziende che partecipano e quella di chi, acquistando il paniere, contribuirà a sostenere il progetto di assistenza domiciliare oncologica che ANT porta avanti in Toscana da oltre vent’anni. Ancora una volta si conferma la generosità e la competenza di cui è ricca la nostra regione, che già conosciamo bene, tanto che abbiano ritenuto essenziale valorizzare il ruolo delle associazioni e del privato sociale programmando e progettando insieme i servizi di cure palliative domiciliari.

Con una donazione minima di 25 euro sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze toscane – borsine in juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio – e sostenere quindi il progetto di assistenza medica-specialistica domiciliare che ANT offre gratuitamente in Toscana attraverso un’équipe sanitaria composta da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti.

Per il 2025 il paniere conferma i due formati: quello tradizionale e il Big, il formato più grande introdotto nel 2021, per venire incontro alle esigenze dei sostenitori, ma si adegua anche alle sempre più molteplici gusti della collettività, per cui possiamo trovare il paniere dolce o salato, il paniere vegetariano..

Per i sostenitori che sceglieranno il formato Big, quest’anno troveranno all’interno del paniere due preziose ricette che coniugano tradizione e territorialità per il pranzo di Natale realizzate da due chef stellati della rete di Vetrina Toscana: Niccolò Palumbo del ristorante Paca di Prato e Silvia Baracchi del Il Falconiere di Cortona.

Il Paniere delle Eccellenze è disponibile presso le delegazioni di Firenze, Prato/Pistoia e Massa Carrara e online: https://regalisolidali.ant.it/prodotto/paniere-delle-eccellenze-toscana