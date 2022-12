Natale 2022 e prossime aperture al Planetario di Caserta

I prossimi appuntamenti

Riceviamo e pubblichiamo.

Come di consueto, il Planetario di Caserta accompagna questi giorni, di riposo lavorativo per qualcuno e per i “cuccioli”, con molti spettacoli, anche nei giorni festivi, per i piccoli e per gli adulti.

Ecco il calendario delle prossime aperture:

lunedì 26 dicembre 2022, ore 18:30

‘Il re Sole e la sua corte’ adatto a spettatori tra 5 e 12 anni

mercoledì 28 dicembre 2022, ore 21:30

‘Vita da stella’, sconsigliato a minori 10 anni

domenica 1° gennaio 2023, ore 18:30

‘Il re Sole e la sua corte’, adatto a spettatori tra 5 e 12 anni

mercoledì 4 gennaio 2023, ore 21:30

‘In viaggio nel Sistema Solare’, sconsigliato a minori anni 10 anni

venerdì 6 gennaio 2023, ore 18:30

‘La fata della notte’, adatto a spettatori tra 5 e 12 anni

sabato 7 gennaio 2023, ore 21:30

‘Chiari di Luna, chiari di Terra’, sconsigliato a minori 10 anni

Il calendario completo e le informazioni – prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato – sono disponibili su questa pagina del nostro sito:

http://www.planetariodicaserta.it/calendario-spettacoli/