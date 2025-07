Nasce Nord Ovest Cultura: arti, eventi, territorio tra Piemonte e Liguria

Obiettivo: Creare uno scambio territoriale, culturale e turistico grazie a musica ed enogastronomia

Riceviamo e pubblichiamo.

Serate dedicate alla musica da ripetersi nei due territori, comunicate congiuntamente, al fine di divulgare il concetto di attività sinergica sia a livello progettuale che territoriale, momenti divulgativi delle consuetudini e delle tradizioni, nonché del patrimonio storico e culturale, dell’area interessata dal progetto, momenti di degustazione tipicità territoriali durante gli eventi, liguri in terra piemontese e piemontesi in terra ligure, rappresentazioni artistiche e musicali condivise, narrazione e tradizione e contaminazione enogastronomica.

Le prima tappe di condivisione si terranno a Piea (AT) il 27 luglio, in cui al festival Kaptura organizzato da Monferrato On Stage saliranno sul palco i The Originals, nuovissimo progetto che mette insieme due pilastri della musica reggae e ska/rocksteady in Italia come Africa Unite e The Bluebeaters. Inizio ore 21:30 con ingresso gratuito e apertura stand enogastronomici dalle 19:00

Food e beverage saranno realizzati in collaborazione da una delegazione di Pietra Ligure, rappresentato nello specifico dall’associazione Circolo Giovane Ranzi, e dal team di cucina della Pro Loco di Piea con Monferrato Rural Food.

Alle tipicità piemontesi verranno dunque affiancate preparazioni liguri, come la cima alla ligure e le trofie al pesto, a cui verranno abbinati i vini liguri, tra cui il Vermentino, che saranno i super ospiti della serata ligure in Piemonte.

La partnership sancita dal progetto Nord Ovest Cultura, siglato a Moncalvo (AT) lo scorso 28 giugno, proseguirà il 14 agosto a Finale Ligure (SV), nell’ambito del Finale Music Festival, dove sarà ‘il Piemonte ad andare in Liguria’.

Vini e tipicità piemontesi, infatti, saranno protagonisti di una data del Ponente Vibes, a suffragio di questo nuovo sodalizio enogastronomico.

La delegazione totalmente Monferrina presente, sarà composta da una rappresentanza di Monferrato On stage unitamente a Consorzio del barbera e vini del Monferrato, Enoteca regionale dell’Albugnano, Associazione produttori Monferrato Excellence e Consorzio di Cocconato riviera del Monferrato.