Nasce lo sportello regionale ‘Unlock’ per informare le imprese toscane

La presentazione è in programma l’8 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati

È nato un nuovo sportello online per rispondere a tutti i quesiti delle imprese toscane su bandi, incentivi, risorse pubbliche disponibili e per informarle su tutte le iniziative delle istituzioni che possano essere di loro interesse.

Lo sportello imprese ‘Unlock’, così si chiama, sarà presentato ufficialmente lunedì prossimo, 8 luglio, nel corso di una conferenza stampa in programma a Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

Saranno presenti il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore regionale all’economia Leonardo Marras.