Nasce la ZLS Lazio, Rocca: Straordinaria leva per sviluppo territori

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con la firma del decreto da parte del Sottosegretario Mantovano, nasce ufficialmente la Zona Logistica Semplificata, ZLS, del Lazio.

Si tratta di un passaggio strategico, fortemente voluto dall’Amministrazione regionale guidata da Francesco Rocca, volto a rafforzare la competitività del territorio, a promuovere investimenti nel sistema produttivo regionale e a creare nuove e significative opportunità in ambito occupazionale.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:

Grazie a questo strumento le aree industriali del Lazio dialogheranno sempre di più con le aree portuali, creando quel circolo virtuoso che potrà assicurare benessere duraturo nelle decine di Comuni interessati e innestare un’ulteriore spinta ai dati macroeconomici, che già nel corso di questo 2025 hanno registrato sensibili aumenti, in primis sull’export e sul PIL.

Dotare la regione di una Zona Logistica Semplificata significa creare un clima favorevole alla crescita del tessuto produttivo esistente e alla nascita di nuove imprese, che potranno godere di incentivi e percorsi di sviluppo agevolati.

L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha aggiunto:

La firma del decreto da parte del Governo che istituisce ufficialmente la Zona Logistica Semplificata, ZLS, del Lazio rappresenta un risultato storico per la nostra regione.

Si chiude finalmente un percorso iniziato molti anni fa e rimasto troppo a lungo fermo, e si apre una fase nuova, concreta e operativa, che darà al Lazio strumenti competitivi fondamentali per attrarre investimenti, favorire lo sviluppo dei territori e potenziare il sistema logistico regionale.

Un elemento particolarmente significativo è l’introduzione, voluta dal Governo Meloni, del credito d’imposta dedicato alle ZLS, che rafforza ulteriormente l’attrattività dell’area e offre alle imprese un incentivo concreto per investire, innovare e creare nuova occupazione.

Grazie all’impulso decisivo di questa Giunta, al lavoro coordinato con gli enti locali e con le amministrazioni statali e alla forte collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale, oggi il Lazio dispone finalmente di uno strumento strategico che può incidere davvero sulla crescita economica regionale.

Nella Direzione regionale alla Programmazione Economica abbiamo già attivato un’Area dedicata alla ZLS, che accompagnerà l’attuazione del progetto e garantirà un presidio costante su semplificazioni, procedure e nuove opportunità per imprese e territori.