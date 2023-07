Nasce la prima edizione di SBK Street Art Challenge

Dal 14 al 16 luglio a Imola (BO) il primo evento di street art e street bike all’interno del paddock dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Il primo evento nel suo genere all’interno del paddock della gara di Superbike che celebra il rapporto tra street bike e street art: tre giorni con oltre venti artisti protagonisti con live painting e opere collettive.

Dal 14 al 16 luglio, in occasione del Prometeon Italian Round, si terrà il primo evento di street art all’interno del paddock dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

L’inedita collaborazione tra Dorna WSBK, società che organizza WorldSBK e Artàporter, la startup Italiana dell’arte contemporanea emergente

La Superbike è una celebrazione delle competizioni motociclistiche ad alte prestazioni, con alcuni dei migliori piloti del mondo che si sfidano su alcuni dei circuiti più veloci e impegnativi del mondo.

Le moto utilizzate dai team del WorldSBK sono derivate di serie, dotate di aggiornamenti all’avanguardia che spingono queste moto ai loro limiti assoluti.

Artàporter è una startup italiana nata per promuovere gli artisti emergenti e dare loro spazi per esporre, che ha creato la più grande community italiana di artisti contemporanei, con più di 600 creativi pronti ad impegnarsi in diverse sfide.

La SBK nasce dalla strada, ed è proprio dalla strada che viene il movimento artistico della street art. Questo è l’input che ha dato vita all’incontro tra il mondo dei motori e l’arte, con l’obiettivo di creare qualcosa di adrenalinico, colorato, coinvolgente, emozionante.

Un evento unico nel suo genere e senza precedenti. Una sfida di creazione artistica rivolta a un pubblico di artisti a cui decine di migliaia di persone potranno assistere.

Una line up di street artist di fama nazionale e internazionale animerà il paddock

Tre giorni durante i quali oltre 20 artisti di fama nazionale e internazionale, si cimenteranno nella creazione live di opere direttamente sull’asfalto del circuito.

Un appassionante weekend di adrenalina e spettacolo a 2 ruote, che vedrà in pista anche l’arte.

Una sfida nella sfida, con uno show inedito e dallo spettacolo assicurato.

Sul palco dell’Art Truck di Artàporter si cimenteranno artisti del calibro del catanzarese Massimo Sirelli che ingaggerà il pubblico in una grande opera collettiva, Max Petrone con una delle performance dinamiche, Alvin, appena rientrato dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, e ZED1, che realizzerà un grande murales di circa dieci metri direttamente sulla fiancata dell’art truck.

Inoltre, non mancherà un forte richiamo all mondo dello skateboard con le tavole graffitate by Bonobolabo.

La call for artist e il fine benefico

Ad affiancare questi, molti altri artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero che hanno risposto ad una call for artist lanciata nei giorni scorsi da Artàporter e che si sfideranno in una vera e propria challenge a colpi di spray.

Verranno personalizzati tre caschi, uno al giorno, da tre degli street artist presenti, che poi saranno battuti all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Afferma Francesco Valentino, Head of WorldSBK Commercial & Marketing Dept:

La strada non è solo uno degli elementi in comune di due forme di espressione come l’arte e lo sport ma ne è anche, nel nostro caso, l’elemento ispiratore. Le performance di street bikes e street art costituiranno l’environment naturale di questo weekend imolese. È la prima volta che introduciamo all’interno del programma un evento artistico di questo genere. Continuiamo nella nostra ricerca di affinità con il mondo dei motori che possano supportare e consolidare il payoff che delimita il posizionamento di WorldSBK: we make excitement.

Dichiara Massimo Gioscia, CEO Artàporter:

Per noi è un’opportunità in più per restare fedeli al nostro motto ripensare i luoghi comuni dell’arte, che per noi vuol dire portare l’arte in luoghi insoliti e spettacolarizzarne la fruizione. Qui siamo andati oltre ogni cliché, portando direttamente in pista talenti artistici che avranno davanti una platea di migliaia di persone pronte ad ammirare la loro arte, grazie a WSBK che ha creduto in questo progetto folle e unico nel suo genere.

Appuntamento dunque a Imola dal 14 al 16 luglio.