Nasce il Punto Libri del Polo della Sostenibilità Ambientale

Un seme culturale per coltivare il futuro

Il Polo della Sostenibilità Ambientale si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla conoscenza e alla crescita collettiva: nasce il Punto Libri, un luogo pensato per promuovere la lettura e la riflessione sui temi ambientali, sociali e culturali, con uno sguardo attento alle nuove generazioni.

Un primo seme, destinato a dare vita a un raccolto ricco di spunti, idee e consapevolezze.

I primi volumi che andranno a comporre il patrimonio librario del Punto Libri sono stati donati dal Vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, da sempre impegnato sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Costa sarà presente domenica 18 gennaio alle ore 11:00 in occasione dell’apertura ufficiale del punto lettura, che si terrà alla presenza del Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico, e rappresenterà un momento simbolico che segna l’avvio di un percorso culturale aperto alla comunità.

Sergio Costa dice:

Inaugurare un Punto Lettura a San Sebastiano al Vesuvio, dentro il Polo della Sostenibilità Ambientale, significa rafforzare un presidio culturale in un territorio che vive ogni giorno il valore e la fragilità dell’ambiente. Per questo ho sostenuto concretamente questa iniziativa con una selezione di libri a tema ambientale: uno strumento semplice ma efficace per diffondere conoscenze, consapevolezza e partecipazione, soprattutto tra i più giovani. La donazione è stata suddivisa in egual misura anche tra la Biblioteca ‘Grazia Deledda’ di Napoli, a Ponticelli, e la Fondazione San Gennaro. Tre luoghi diversi, un’unica direzione: rafforzare la rete dei presìdi di lettura e formazione, perché la tutela dell’ambiente passa anche dall’educazione e dalla capacità di immaginare insieme il futuro.

Il Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico, dice:

Accogliamo con gioia il nuovo punto lettura sul nostro territorio, siamo contenti che il Polo della sostenibilità dia la possibilità agli appassionati di lettura di avere uno spazio per la cultura.

Vincenzo Capasso, responsabile del Polo della Sostenibilità Ambientale, spiega:

Sin dal principio ci siamo prefissati l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il concetto di sostenibilità, che per essere realmente efficace deve declinarsi in ogni sua forma: ambientale, sociale, culturale ed educativa. In quest’ottica, la programmazione del Polo ha previsto e continua a prevedere appuntamenti fissi dedicati ai più piccoli, con laboratori didattici e attività educative che, attraverso il gioco e la creatività, mirano a diffondere i principi del rispetto per l’ambiente e della cittadinanza attiva. I concetti trasferiti ai bambini sono semi piantati oggi per costruire un futuro migliore domani. E il Punto Libri si inserisce a pieno in questo percorso perché rappresenta uno spazio di incontro e di crescita, dove la lettura diventa strumento di consapevolezza e la sostenibilità un valore da coltivare quotidianamente.

Incontro aperto alla cittadinanza e alla stampa.