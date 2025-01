Nasce IED Cinema

L’Istituto Europeo di Design apre la sua sesta Scuola che affiancherà le storiche scuole di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione, Arte e Restauro

Riceviamo e pubblichiamo.

L’industria cinematografica e audiovisiva italiana è un asset strategico del Paese: è composta da oltre 9mila imprese con un’occupazione diretta di oltre 65mila persone. Il trend è in crescita con tassi superiori alle previsioni macro economiche: su scala mondiale si prevede che entro il 2029 i ricavi, oggi superiori a 80 miliardi di euro, registreranno un tasso di crescita annuale del 5%, in Europa superiore al 3% e in Italia al 4%. È un settore dinamico con elevata occupazione giovanile e femminile e con competenze digitali e linguistiche avanzate, che produce effetti economici e occupazionali qualificati con un moltiplicatore industriale stimato in 3,5. Siamo stati storicamente superati dalla Francia per la lungimiranza della loro politica industriale ma in Europa restiamo un mercato di riferimento. IED vuole contribuire al rilancio dell’industria nel nostro Paese partendo dall’inizio: la formazione. Nasce da qui IED Cinema, che darà l’opportunità agli studenti di un confronto con l’intera filiera cinematografica, per rispondere in maniera adeguata alle richieste professionali e artistiche del settore.

Lo dichiara Francesco Gori, Amministratore Delegato del Gruppo IED.

L’Istituto Europeo di Design annuncia la nascita di IED CINEMA, la sesta scuola IED che affianca le sue storiche e consolidate scuole di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione, Arte e Restauro.

Per l’apertura di IED Cinema nell’anno accademico 2025/26, IED ha progettato il Corso di laurea triennale, DAPL, in Cinema, il Corso di laurea magistrale, DASL, con due indirizzi in Scrittura e Regia Cinematografica e in Produzione Cinematografica, Master, workshop e corsi specialistici dedicati alle diverse professioni del cinema.

Per i corsi di laurea triennale, DAPL, e laurea magistrale, DASL, è in atto la procedura di accreditamento presso il MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca – per l’anno accademico 2025/26.

Riccardo Balbo, Direttore Accademico Gruppo IED, dichiara:

IED è un’Istituzione Universitaria internazionale che fonda la sua visione sul rapporto tra design e bene comune, sulla centralità del progetto in tutte le sue forme e applicazioni e che valorizza la sua rete di relazione costruendo una community. Su questi principi nasce IED Cinema, non un insieme di corsi tecnici ma un gruppo di persone e professionisti che si misurano su un progetto artistico collettivo, in cui le molteplici professionalità contribuiscono alla creazione e al successo del prodotto artistico. Consideriamo il cinema come un’opera collettiva e abbiamo deciso di dare alla Scuola IED Cinema un’identità forte che faccia trasparire dal principio la sua organizzazione e la nostra idea sul cinema: un progetto artistico e tecnico attorno al quale le professionalità coinvolte si confrontano e concorrono al suo sviluppo.

La riflessione sulla centralità del cinema nella cultura italiana, per la sua capacità di costruire l’immaginario di un paese, è una parte fondante della filosofia e dell’anima di IED Cinema che, con la sua prima sede a Milano, nasce sulla base dell’esperienza virtuosa di OffiCine, progetto culturale e benefit dell’Istituto Europeo di Design, che da oltre 15 anni cura laboratori di cinema caratterizzati da una didattica pratica, affidata a professionisti del mondo cinematografico e finalizzata alla realizzazione di cortometraggi, documentari, webserie.

In OffiCine i mestieri del Cinema e dell’audiovisivo sono insegnati attraverso un percorso pratico-laboratoriale, che immerge gli studenti sin da subito nell’esperienza di troupe e di set.

La Scuola fornirà agli studenti gli strumenti necessari per capire la forza di una storia, le forme del racconto, le potenzialità della messa in scena, il montaggio come pensiero e riscrittura, attraverso il contatto diretto con le tecnologie e con lo sguardo rivolto all’industria cinematografica e al potenziale pubblico di riferimento.

IED Cinema si pone come obiettivi di insegnare l’Arte del Cinema come arte collettiva, attraverso il confronto tra i suoi diversi ruoli e mestieri; orientare verso un’educazione allo sguardo originale e personale; facilitare la comprensione di forme e linguaggi contemporanei, nazionali e internazionali.

Alla luce di questo, IED Cinema si basa su tre elementi portanti: il progetto, le persone e le relazioni.

Il progetto

Ogni opera cinematografica è il risultato di un flusso creativo costante, possibile solo con il confronto tra i mestieri e le fasi di tutta la filiera.

Le persone

Come nelle altre Scuole IED, in IED Cinema insegnano i professionisti del settore, persone che ogni giorno lavorano nel cinema e nell’audiovisivo, nella finzione e nel documentario, negli ambiti della regia, della scrittura, della fotografia, del montaggio, della produzione, del suono, dirette da Cristina Marchetti, già Direttrice di OffiCine, con il coordinamento di Paolo Borraccetti, regista, sceneggiatore e produttore, e Bruno Oliviero, regista e sceneggiatore, vincitore di David di Donatello, Nastro d’Argento e Premio Flaiano.

Le relazioni

IED Cinema conta su una rete di relazioni con Direttori Artistici, case di produzione, service e imprese: un network che garantisce l’aderenza tra percorsi formativi ed evoluzione del mercato, e offre l’opportunità agli studenti di immergersi nel loro contesto professionale futuro.

IED Cinema conta su un’importante collaborazione con Indiana Production, società di produzione che ha saputo costruire un profilo internazionale di alto livello grazie al costante impegno a favore di contenuti di qualità e a partnership con i migliori talent.

La collaborazione si concretizza, oltre che con la presenza di Fabrizio Donvito, all’interno del Comitato Scientifico della Scuola di Cinema, con il coinvolgimento della Società di produzione nell’approfondimento dei campi disciplinari legati al settore della produzione cinematografica, nella possibile partecipazione degli studenti in stage e tirocini e nell’eventuale collaborazione futura con altre realtà importanti dell’industria cinematografica.

A garanzia di un altissimo livello qualitativo, IED Cinema si avvale di un Comitato Scientifico composto da professionisti di valore e fama internazionale:

– Piera Detassis, Editor at large Cinema & Entertainment di Hearst Italia – Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello;

– Paolo Mereghetti, giornalista e critico cinematografico, autore dell’omonimo dizionario; Silvio Soldini, regista, David di Donatello con ‘Pane e Tulipani’, autore, tra gli altri, de ‘Il Colore nascosto delle cose’ e ‘3/19’;

– Paolo Sorrentino, regista Premio Oscar® per ‘La Grande Bellezza’, Premio della giuria a Cannes con ‘Il Divo’, David di Donatello con ‘È stata la mano di Dio’;

– Valeria Golino, attrice e regista, Coppa Volpi con ‘Per amor vostro’, David di Donatello con ‘La guerra di Mario’, in concorso a Cannes con Miele;

– Pierfrancesco Favino, attore, David di Donatello per ‘Romanzo Criminale’, Coppa Volpi con ‘Padrenostro’;

– Fabrizio Donvito, co-fondatore di Indiana Production, ‘Il Gattopardo’, ‘L’ultima notte di Amore…’;

– Adriano Giannini, attore e doppiatore, tra i suoi ultimi successi ‘Tre Piani’ di Nanni Moretti e ‘Adagio’ di Stefano Sollima.