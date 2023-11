Nasce Cinema Marocchino 2023-2027

L’ambizioso progetto promosso da Sacha Mohamed e Alessandro Derviso pronto a rilanciare l’industria cinematografica marocchina

Due figure di spicco, Sacha Mohamed, produttore marocchino ed ex vicepresidente dell’Unione dei produttori marocchini, e Alessandro Derviso, regista, sceneggiatore e produttore di fama internazionale, già selezionato agli Oscar 2022 per ‘The Walk’, hanno unito le forze in un progetto audace, che mira a dare una nuova spinta all’industria cinematografica marocchina.

La partnership, denominata Cinema Marocchino 2023-2027, prevede la produzione di 12 film all’anno, dall’ideazione delle sceneggiature alla loro distribuzione internazionale.

L’obiettivo è offrire ai talenti emergenti delle scuole di cinema un’opportunità senza precedenti, fornendo loro una formazione di qualità sul campo, supervisionata da esperti di fama mondiale dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood.

Un aspetto fondamentale della collaborazione è alleviare l’onere finanziario che spesso ostacola i produttori marocchini, favorendo così la creazione di film di alta qualità.

Sotto la guida di Sacha Mohamed, attore chiave nel previsto processo di sviluppo, e di Alessandro Derviso, figura riconosciuta a livello internazionale, sostenuto da illustri membri degli Oscar Academy, questo progetto acquista credibilità e promette di essere un successo globale.

Cinema Marocchino 2023-2027 inietta nuova energia nell’industria cinematografica marocchina, facilitando l’esportazione del cinema locale, offrendo opportunità ai talenti emergenti, garantendo una formazione di qualità per i professionisti e rafforzando l’indipendenza finanziaria dei produttori, segnando, così, un passo significativo verso il riconoscimento internazionale.