Nasce a Napoli ‘Nuovo Cinema 167’

Prima edizione del corso in produzione cinematografica promosso da Cattleya, Comune di Napoli e Comitato Vele di Scampia in collaborazione con Sky

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Cattleya, Comune di Napoli e Comitato Vele di Scampia in collaborazione con Sky annunciano la prima edizione del corso in produzione cinematografica ‘Nuovo Cinema 167’, che si terrà a Napoli a partire da maggio 2026.

Il progetto nasce dalla collaborazione sul territorio tra gli enti organizzatori, consolidata con il documentario Sky Original La diaspora delle Vele, scritto e diretto da Francesca Comencini e prodotto da Sky Studios e Cattleya, che racconta un momento di profonda trasformazione del quartiere di Scampia attraverso le testimonianze di alcuni abitanti.

Una narrazione che va oltre la cronaca, offrendo uno sguardo umano e partecipe su identità, appartenenza e diritto alla casa.

Il corso dà seguito alla realizzazione del documentario con un’iniziativa concreta sul territorio, offrendo ai partecipanti conoscenze introduttive al settore del cinema e della televisione e si rivolge a persone che desiderano lavorare nel campo cinematografico.

Attraverso masterclass di produzione creativa ed esecutiva, scrittura, regia, cinematografia, scenografia, costumi e montaggio, i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con importanti professionisti del settore e di conoscere le fasi principali della filiera produttiva.

Al termine delle masterclass saranno realizzati uno, o più cortometraggi documentari che avranno come soggetto un nuovo capitolo della storia del Comitato Vele di Scampia e del nuovo quartiere che sta sorgendo all’interno del progetto di rigenerazione ReStart Scampia.

Il corso ha l’obiettivo di proseguire una riflessione collettiva sul futuro di Scampia e sui valori della sua comunità.

L’iscrizioneal corso è gratuita, aperta a giovani maggiorenni e a operatori e operatrici del settore cinematografico, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, fino a un massimo di 25 partecipanti.

È possibile scaricare il modulo di iscrizione a questo link e inviarlo a nuovocinema167@cattleya.it entro il 4 maggio 2026.