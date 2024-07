Nardini sarà all’Elba per piano rafforzamento servizi per l’impiego

Gli appuntamenti in programma il 17 luglio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il piano regionale di potenziamento dei servizi per l’impiego sbarca all’Elba.

Mercoledì 17 luglio, l’Assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini sarà sull’isola per un doppio appuntamento che darà il via ad una maggiore diffusione delle attività di ARTI, Agenzia regionale per l’impiego.

Alle 11:00, a Portoferraio presso il Municipio in via Garibaldi 17, è in programma la presentazione dell’acquisto di un immobile che presto diverrà il nuovo Centro per l’Impiego, consentendo di superare le criticità logistiche e di spazi della sede attuale.

Oltre all’Assessore Nardini, accompagnata da dirigenti e funzionari di Arti, parteciperanno il Sindaco e il Vicesindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini e Claudio De Santi, e il Consigliere della Provincia di Livorno Andrea Solforetti.

Alle 12:30, invece, è fissata l’inaugurazione del nuovo sportello territoriale di ARTI a Marciana Marina, che potrà meglio servire l’utenza dell’area occidentale dell’Elba. Il nuovo servizio avrà sede presso la biblioteca del palazzo comunale in via Pascoli 1.

Al taglio del nastro assieme all’Assessore parteciperà il Sindaco di Marciana Marina Gabriella Allori e anche in quest’occasione sarà presente il consigliere della Provincia di Livorno Andrea Solforetti.