Nardini interviene al Meeting dei diritti umani di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Significa rifiutare i doppi standard e affermare con convinzione che ogni vita ha lo stesso valore, perché ogni violazione dei diritti umani riguarda tutte e tutti noi.

Così Alessandra Nardini, Assessore all’istruzione con delega alla promozione dei diritti umani, questa mattina parlando dal palco del Meeting dei diritti umani, organizzato dalla Regione a Firenze, davanti a studentesse e studenti delle scuole toscane.

Il suo intervento si è concentrato attorno al motto pacifista ‘Se vuoi la pace, prepara la pace’, che ha contraddistinto la XXIX edizione della manifestazione.

L’Assessore ha affermato:

Viviamo infatti in un mondo attraversato da conflitti, dove le logiche di potere, di dominio e di profitto di pochi continuano a schiacciare i diritti e la dignità di milioni di esseri umani.

Il tema è di una potenza e di un’attualità straordinarie, perché ci costringe a interrogarci sul nostro tempo, su ciò che stiamo vivendo e su ciò che rischiamo di normalizzare.

E allora preparare la pace vuole dire essere chiari ed espliciti su alcune questioni.

Ha dichiarato:

Allo stesso tempo significa non tacere davanti a ciò che sta accadendo al popolo palestinese, davanti a una tragedia che sempre più chiaramente ha assunto i contorni di un genocidio, con decine di migliaia di vittime civili, con un numero spaventoso di bambine e bambini uccisi, con un’intera popolazione privata di acqua, cibo, cure, casa, futuro.

L’Assessore, soffermandosi sul conflitto israelo-palestinese, precisa:

Non possiamo permettere che si spengano i riflettori su Gaza, dove si continua a morire ogni giorno e dove diritti umani fondamentali vengono sistematicamente negati: non basta un cessate il fuoco, serve una pace stabile e duratura fondata sul diritto internazionale e sulla soluzione di due popoli e due Stati, e dunque serve l’immediato e pieno riconoscimento dello Stato di Palestina, che come Giunta regionale promosso anche con il primo atto approvato in questa legislatura.

Lo voglio dire con tutta la chiarezza di cui sono capace ferma condanna, senza se e senza ma, di ciò che è accaduto il 7 ottobre, accompagnata fin da subito dalla richiesta della liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, ma questo non può giustificare in alcun modo ciò che è accaduto dopo il 7 ottobre, la punizione collettiva di un popolo, quello palestinese, il suo massacro.

Durante il discorso, l’assessora ha ricordato la negazione dei diritti e delle libertà che vivono le donne in Afghanistan e in Iran, tornando a chiedere l’immediata liberazione di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace e simbolo della resistenza civile iraniana.

Infine, l’importanza e il ruolo della scuola come luogo fondamentale

per costruire coscienze critiche e far crescere cittadine e cittadini costruttrici e costruttori di pace. La scuola e l’università sono spazi di libertà, di confronto e di pensiero critico, luoghi in cui si formano coscienze libere.

È per questo che i regimi autoritari hanno sempre paura della cultura e dell’educazione e cercano di silenziare o intimidire il libero confronto: è un modello di potere che dobbiamo rifiutare radicalmente.