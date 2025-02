Nappi lancia la quinta edizione del ‘Carnevale Casalnuovese’

La prima sfilata è in programma il 1° marzo

Tutto pronto per la quinta edizione del ‘Carnival in Casalnuovo’, l’iniziativa carnevalesca della Città di Casalnuovo con carri allegorici e sfilata in maschera che si svolgerà dal 1° marzo al 4 marzo 2025.

Il ‘Carnival in Casalnuovo’ è un evento delle associazioni di promozione sociale ‘CSN Centro Studi Nappi’ e ‘Una Città Che…’, fondate da Giovanni Nappi.

Nasce nel 2019 e da allora, tranne che per la sosta forzata dovuta al Covid, non si è mai fermato ed ha regalato al proprio pubblico giornate spensierate.

Uno dei carri sarà dedicato ai bambini e l’altro sfilerà, invece, per omaggiare nuovamente la tradizione per eccellenza della città di Casalnuovo di Napoli: la sartoria.

Creazioni in cartapesta riprodurranno una scena tipica del mestiere dei sarti, per sfilare su un carro targato ‘Cittadella del Carnevale a Viareggio’.

Il carro ‘La Sartoria‘ porta, infatti, le firme di Matteo Lamanuzzi e Marzia Etna, in concorso con le proprie opere di cartapesta anche per Carnevale di Viareggio 2025. Emanuele Morelli e Filippo Bertolucci, titolari della bottega ‘Carta, colla e fantasia’, anch’essi della Versilia, realizzeranno figure per il carro dedicato ai bambini.

Lunedì sera, 3 marzo 2025, il Carnival si sposta al Parco delle Chiocciole e sarà la volta del veglione, con spettacolo, gonfiabili, musica, animazione.

Martedì mattina, 4 marzo 2025, sempre al Parco delle Chiocciole, il Carnival chiuderà con una festa per la premiazione dei costumi più belli.

Carri, musica, balli, animazione, show, fuochi d’artificio, palloncini, coriandoli, il ‘Carnevale Casalnuovese’ – insomma – un evento da seguire.

‘Carnival in Casalnuovo’: il programma

Sabato 1° marzo – La prima sfilata sarà di sabato sera, alle 17:00 arriviamo a piazza Municipio e poi continuiamo sul Corso. I carri partono dal Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino, 80013 Casalnuovo di Napoli alle 16:30.

Domenica 2 marzo – La seconda sfilata, di domenica, sarà di mattina, arriviamo a Tavernanova alle 10:30, verso piazza Siani per sfilare e fare sosta alle 10:45 nella Piazza adiacente la Chiesa della Visitazione, continuando poi fino alle 13:30 su tutta la Via Nazionale delle Puglie. Per chi volesse partire con noi, i carri partono dal Parco delle Chiocciole alle 10:00.

Lunedì 3 e martedì 4 marzo – Festeggiamo il Carnevale, con animazione, spettacoli e la premiazione dei costumi più belli, al Parco delle Chiocciole a via Paolo Borsellino, Casalnuovo, lunedì pomeriggio dalle 17:00 alle 20:30 con il veglione dei piccoli e martedì mattina dalle 10:30 alle 13:30 con festa, animazione e premiazione delle maschere più belle.