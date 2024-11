‘Napolifonia’: concerto gratuito Basilica San Giacomo degli Spagnoli

Coro Giovanile Il Calicanto, diretto da Silvana Noschese, rivisita la Canzone Napoletana con composizioni contemporanee

Domenica 24 novembre 2024, alle ore 19:30, presso la Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, a Napoli, riparte ‘A Corde Spiegate’, rassegna ideata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica.

Il concerto ‘Napolifonia’ vedrà protagonista il Coro Giovanile Il Calicanto, diretto da Silvana Noschese. ‘Napolifonia’ propone una rilettura moderna di brani che, nel corso dei secoli, hanno segnato la storia della tradizione musicale.

Le musiche, rielaborate da alcuni tra i più significativi compositori italiani contemporanei, instaurano un dialogo fra passato e presente, rinnovando melodie che hanno attraversato il tempo senza perderne l’essenza originaria.

Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso libero, previa prenotazione scrivendo a segreteria@turchini.it.

Il concerto celebra la musica come linguaggio universale, in grado di superare le barriere fisiche e culturali. La diversità, vista come ricchezza, è infatti un elemento fondamentale nella storia del Mediterraneo, culla di civiltà che hanno intrecciato tradizioni musicali spesso difficili da definire, ma pur sempre riconoscibili.

In questo contesto, nasce la Canzone Napoletana, che ha saputo affermarsi come un fenomeno culturale di grande rilevanza. ‘Napolifonia’ intende restituire a queste composizioni la loro attualità, attraverso una rilettura che ne preserva la profondità e la singolarità, mantenendo intatto il legame con le radici musicali partenopee.

Gli ultimi due appuntamenti di ‘A Corde Spiegate’ sono Mandolin’inCanto, con l’Orchestra a Plettro della Penisola Sorrentina diretta da Michele de Martino e il Coro Le Voci del 48 diretto da Salvatore Murru, e il Concerto Finale del XIII Concorso Internazionale di Canto barocco ‘Francesco Provenzale’, previsti rispettivamente venerdì 29, a Palazzo Donn’Anna, e sabato 30 novembre presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena.

Programma

Priesto oje ninne – tradizionale

E. De Curtis

Torna a Surriento

P. Daniele

Terra mia

Ninnananinnanoé

F. Florimo – A. Lauzieres

La tarantella

A la fiera de Mast’Andrea – tradizionale

Cicerenella – canto popolare

L. Denza – G. Turco

Funiculì Funiculà

Michelemmà – canto popolare

R. Sacco/G. Donizetti

Te voglio bene assaje

R. Falvo – E. Fusco

Dicitencello vuje

A. Califano – E. Cannio

‘O surdato ‘nnammurato

G. Capurro/E. Di Capua

‘O sole mio