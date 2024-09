Napoli Vomero: traffico in tilt per la chiusura di alcune strade

Riceviamo e pubblichiamo.

Gennaro Capodanno, Presidente del Comitato Valori collinari, già Presidente della circoscrizione Vomero, torna, ancora una, volta a segnalare le condizioni disastrose del traffico nell’area collinare del capoluogo partenopeo, all’inizio del mese di settembre e dopo la ripresa delle attività seguita alla pausa estiva, condizioni che sono ulteriormente peggiorate dopo la chiusura al traffico anche via Cimarosa per i lavori di ripavimentazione della sede stradale.



Capodanno afferma:

Permane, al momento, l’impossibilità per gli autoveicoli di transitare anche nel tratto di via San Gennaro ad Antignano che, da piazza degli Artisti, conduce in via Merliani, a ragione dell’attuale dispositivo di traffico, come la pedonalizzazione parziale di piazza degli Artisti, contestata, peraltro, da residenti e commercianti.

Allo stato, per raggiungere via Merliani e la parte alta del quartiere collinare, da piazza Medaglie d’Oro gli automobilisti, invece d’imboccare via Tino di Camaino, devono immettersi sul percorso obbligato: via Mario Fiore, piazza Fanzago, via D’Annibale con conseguenze immaginabili sul già asfittico traffico che si registra in quell’area, dove, tra l’altro, è presente il polo pediatrico Santobono con il relativo pronto soccorso.

Ad aggravare una situazione già caotica contribuiscono anche i lavori, iniziati il 25 agosto scorso e la cui durata si protrarrà per tutto il mese di settembre, per il rifacimento del manto stradale di via Cimarosa, un’arteria fondamentale nell’ambito dell’attuale dispositivo di traffico.

Lavori che, per arrecare minori disagi, andavano programmati ed eseguiti nel periodo di pausa estiva e non certo adesso, quando la maggior parte delle persone sono rientrate e le attività commerciali sono tutte riprese.

Anche in questa circostanza, ma questa constatazione purtroppo non rappresenta una novità per l’area collinare, non si osserva alcuna vigilanza per tentare di sbrogliare l’intricata matassa, che va ancor più aggrovigliandosi con il passare del tempo.

Ci auguriamo che tale situazione non sia destinata a permanere e che si ponga rimedio, eliminando il tratto pedonalizzato di piazza degli Artisti, ripristinando il transito veicolare su via San Gennaro ad Antignano oltre a incrementare la presenza degli addetti alla vigilanza urbana, a partire dai nodi nevralgici.