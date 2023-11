Napoli, viabilità e servizi turistici per le festività natalizie

Nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale ed il Ministero delle Infrastrutture hanno predisposto una serie di provvedimenti di viabilità per regolare l’enorme afflusso turistico previsto a Napoli.

In particolare:

Bus turistici

Transito autobus turistici all’interno del Porto di Napoli

Nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024 è consentito agli autobus turistici il solo transito, senza alcuna fermata o salita/discesa dei passeggeri, all’interno del seguente percorso interno al porto: – Varco Bausan (ingresso); – via del Ghiaccio; – Varco Carmine; – via Salerno; – Piazzale Pisacane; – Piazzale Immacolatella (uscita in confluenza su via Nuova Marina.

I giorni interessati dalla presente ordinanza sono i sabati, le domeniche, i giorni festivi e i prefestivi. Il Percorso, interno al porto, potrà essere utilizzato esclusivamente dagli autobus turistici preventivamente accreditati a cura di ANM Spa, ai sensi dell’Ordinanza Dirigenziale n. 1333 del 28/10/2022, attraverso la piattaforma digitale ANM, app per smarthphoneTap&Park o piattaforma https://smartmobility.anm.it/ar/.

È vietata agli autobus la sosta o fermata nelle aree portuali, se non opportunamente autorizzati e non è consentita la discesa dei turisti e il successivo prelievo, a fine gita, nell’ ambito portuale, dato che sono state individuate apposite aree, esterne al porto, in via Nuova Marina, nel tratto compreso tra l’uscita dal Porto (varco Immacolatella) e il varco Pisacane.

Limitazioni per l’accesso alla ZTL Centro Storico dei bus Turistici:

Dal 02 dicembre 2023 al 07 gennaio 2024, dalle 7:00 alle 19:00 di sabato, domenica, dei festivi e dei prefestivi:

A) Istituire il divieto di transito agli autobus turistici all’interno della Zona a Traffico Limitato ‘Centro Storico’;

B) Alla Zona a Traffico Limitato ‘Centro Storico’ potranno accedere: 1) veicoli di categoria M1/M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate); 2) veicoli superiori a 9 posti che accompagnano clienti alle strutture alberghiere interne alla ZTL; 3) autobus turistici di linea autorizzati dal Comune di Napoli ai sensi della Legge Regione Campania n. 3/2002; 4) veicoli superiori a 9 posti che accompagnano scolaresche in gita presso teatri, musei o manifestazioni; 5) veicoli superiori a 9 posti che accompagnano Forze dell’Ordine, Forze Armate e simili.

C) Individuare i seguenti varchi prioritari di accesso alla Zona a Traffico Limitato “Centro Storico”: 1) Via Amerigo Vespucci angolo corso Arnaldo Lucci (accesso su corsia ordinaria e corsia preferenziale); 2) Piazza Garibaldi accesso in corsia centrale verso il Centro; 3) Via Casanova angolo via Arenaccia/corso Novara; 4) Corso Novara angolo via Firenze; 5) Via Foria/piazza Carlo III; 6) Corso Garibaldi/piazza Carlo III; 7) Corso Amedeo di Savoia/Tondo di Capodimonte; 8) Via Salvator Rosa/Aiuola Santacroce; 9) Via Torquato Tasso/largo Maria Teresa di Calcutta; 10) Via Caracciolo angolo via Sannazaro; 11) Via Giordano Bruno angolo piazza Sannazaro; 12) Corso Vittorio Emanuele angolo via Piedigrotta.

D) L’accesso e la circolazione, nella ZTL Centro Storico, dei veicoli ricompresi nella categoria di cui al punto B2, dovrà essere preventivamente autorizzato inoltrando la documentazione necessaria all’ANM SpA utilizzando la modulistica all’uopo predisposta.

E) Consentire il transito su via Vespucci e via Nuova Marina con la possibilità di utilizzo delle aree di discesa/salita e delle aree di sosta di breve e lunga durata: – ad angolo via Duomo e prima della chiesa di Portosalvo; – via Nuova Marina accosto al marciapiede, in uscita da Napoli, tratto compreso tra l’uscita dal Porto da piazzale Immacolatella (corsia in uscita in confluenza su via Nuova Marina), e il palo n. 0659 della trazione elettrica di ANM; – via Nuova Marina accosto al marciapiede, in uscita varco Immacolatella per 150 metri lato mare in direzione Portici; – via Nuova Marina accosto al marciapiede lato monte dal civ. 20 al civ. 2 in direzione piazza Municipio; e poi raggiungere l’area di sosta autobus prenotata su via Nuova Marina, agli autobus di categoria M3 di cui alla lettera A, dotati di titolo della sosta per l’area di via Nuova Marina acquistato con l’App ANM e accreditati attraverso il servizio di prenotazione istituito da ANM Spa.

Istituzione di Aree di sosta per i bus turistici:

dal 02.12.2023 al 07/01/2024:

1. Applicare le tariffe per gli autobus turistici previste nella delibera di G. C. n. 37 del 08.02.2020 • mezza giornata (half day) di € 35,00 (trentacinque/00) per la sosta per un massimo di 4 ore; • unica giornaliera di € 70,00 (settanta/00) per la sosta di breve e lunga durata;

2. Istituire le seguenti aree di sosta miste per autoveicoli e bus turistici, contrassegnate da apposita segnaletica, in:

A) AREA EST: 1) via Taddeo da Sessa, da via Aulisio a fronte cabina Metano n. 2017; 2) via A. Vespucci tratto compreso tra Largo Smaldone e Corso Garibaldi; 3) via A. Volta (direzione via Reggia di Portici da via Brin a via S. Erasmo); 4) piazzale Duca degli Abruzzi; 5) strada di collegamento tra via A. Vespucci e P.zza Duca degli Abruzzi (utilizzabile solo per i veicoli accreditati attraverso il servizio di prenotazione istituito da ANM Spa); 6) via Ponte della Maddalena (lato destro del senso di marcia); 7) via A. Volta, tratto compreso tra via il civico 2 e il civico 20 (solo il sabato, la domenica e i festivi); 8) via Brin, lato sinistro del senso di marcia (tratto tra il P.I. n. 007 083 e via Carlo di Tocco); 9) via Brin, lato destro del senso di marcia (tratto tra il P.I. n. 007 078 e via Carlo di Tocco); 10) via B. Brin (tratto adiacente Eccellenze Campane); 11) via Marina dei Gigli; 12) viale della Costituzione; 13) via G. Ferraris (tratto da uscita autostrada a via Brin); 14) via G. Ferraris (tratto dal civ. 74 a via Brecce a S. Erasmo); 15) via Nuova Marina, lato destro del tratto tra l’uscita del porto di Immacolatella e il varco Pisacane (utilizzabile solo per i veicoli accreditati attraverso il servizio di prenotazione istituito da ANM SpA).

B) Area Ovest: 1) piazzale G. D’Annunzio (area compresa tra Via L. Tansillo e Via Claudio); 2) via G. Cesare (lato destro tratto Piazzale Tecchio – Stazione Leopardi); 3) area antistante stadio San Paolo (lato Via G.B. Marino distinti e curva A); 4) viale Giochi del Mediterraneo lato sinistro tratto Via C. Barbagallo – Via A. Beccadelli); 5) viale G. Marconi (lato destro direzione Via Terracina); 6) area antistante Ippodromo di Agnano (O.D. 301/2018); 7) viale Kennedy (tratto compreso distributore Q8 e intersezione via Labriola).

C) Area Nord: 1) via Pansini (lato destro dopo via Montesano).

3. Istituire le seguenti aree per la sosta breve con la tariffa unica di € 5,00 (cinque/00) (max 20 minuti per consentire la salita e la discesa dei passeggeri) come previsto nella delibera di G. C. n. 37 del 08.02.2020. (Utilizzabile solo per i veicoli accreditati attraverso il servizio di prenotazione istituito da ANM SpA e solo per i titoli combinati ‘salita e la discesa dei passeggeri + sosta’): a) Corso Novara (tratto tra il P.I. n. 002 e il P.I. n. B091); b) corso Meridionale (tratto tra il P.I. n. 0121 102 e il P.I. n. 0121 102 lasciando libero passo carraio al civico 60); c) via Brin, nell’ansa fronte ingresso parcheggio BRIN; d) via Brin, dal civico 60 Bis al civ. 62; e) via Brin, dal civico 62A al civ. 64A (passo carraio escluso); f) via Brin (altezza Eccellenza Campania ambo i lati). g) via Nuova Marina accosto al marciapiede, in uscita da Napoli, tratto compreso tra l’uscita dal Porto da piazzale Immacolatella (corsia in uscita in confluenza su via Nuova Marina), e il palo n. 0659 della trazione elettrica di ANM; h) via Nuova Marina accosto al marciapiede, in uscita varco Immacolatella per 150 metri lato mare in direzione Portici; i) via Nuova Marina accosto al marciapiede lato monte dal civ. 20 al civ. 2 in direzione piazza Municipio. Il pagamento si intende di € 5,00 per la discesa dei passeggeri e di € 5,00 per la salita dei passeggeri come previsto nella delibera di G.C. n. 37 del 08.02.2020.

4. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i bus turistici, nelle aree individuate al precedente punto 3 in via Nuova Marina e via A. Vespucci tratto compreso tra Largo Smaldone e Corso Garibaldi.

Bagni Pubblici

Saranno installati a via Mezzocannone, via San Pasquale e via Cesare Battisti che si aggiungeranno a quelli fissi già esistenti in Piazza del Gesù e Piazza Trieste e Trento

Infopoint turistici

Saranno messi in via Morghen, via Cesario Console, piazza del Gesù, Molo Angioino. Ci saranno anche due ragazzi in bici elettrica (infopoint itinerante) e saranno presenti alcuni tutor nelle strade a maggiore presenza turistica.

Ordinanza bus aree sosta

Ordinanza bus porto

Ordinanza bus ZTL