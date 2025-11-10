‘Napoli, un film lungo un secolo’ alla Libreria Raffaello

Il 13 novembre a Napoli la presentazione del libro di Antonio Tedesco

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 13 novembre 2025, alle ore 17:30 presso la Libreria Raffaello in via Kerbaker, 35, a Napoli, la Kairos Edizioni presenta il libro ‘Napoli, un film lungo un secolo – Da Elvira Notari a Parthenope: come il cinema ha raccontato la città’.

Saranno presenti l’autore Antonio Tedesco e l’editore Giovanni Musella.

Con la partecipazione della Presidente Regionale AIDDA, Carla Librera, della Prof. Giuseppina Scognamiglio, docente di Letteratura Teatrale e del Master di II Livello in Drammaturgia e Cinematografia presso l’Università Federico II di Napoli, della scrittrice e critica letteraria Annella Prisco, dei giornalisti e critici cinematografici, Antonio Fiore e Domenico Palattella, dello strumentista, cantante, compositore Giovanni Leonetti.

Il libro approfondisce il Novecento, quello che è stato il secolo del cinema e si divide in due parti: la prima riguarda il cinema muto e la seconda, a partire dagli anni 30 del ‘900, concerne l’avvento del cinema sonoro.

Uno strumento, quello del cinema, che Napoli aspettava per raccontarsi maggiormente in maniera ancora più viva e palpitante.

Scopriremo la prima regista cinematografica italiana, Elvira Notari, nata a Salerno e vissuta a Napoli. Metteremo a confronto la produzione industriale dei film e quella artigianale e di come il pubblico, sin da subito, si nutriva della meraviglia dello spettacolo della Settima Arte.

Napoli, sarà raccontata come città palcoscenico e città location, come lo è stata e lo è ancora negli anni Duemila.

Le letture saranno a cura dell’attore Giancarlo Lobasso.

A condurre la giornalista Laura Bufano.