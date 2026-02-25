Napoli, un bene confiscato diventa Casa AIMA Ben Hur

Il nuovo presidio per l’Alzheimer e l’inclusione sociale a Soccavo sarà inaugurato il 26 febbraio

Trasformare un simbolo del malaffare in un luogo di cura. Con questo obiettivo sarà inaugurata domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 11:00, in Via Ben Hur 62, nel quartiere di Soccavo, Casa AIMA Ben Hur.

Il progetto nasce dal recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata, restituito alla collettività per diventare un punto di riferimento non solo per chi soffre di patologie neurodegenerative, ma per l’intero tessuto sociale del territorio.

La struttura si articolerà in due centri, pensati per rispondere ai bisogni di diverse fasce d’età e necessità:

• Il Centro Alzheimer: dedicato a laboratori occupazionali e programmi di prevenzione.

• Il Centro Salute e Benessere: con corsi di ginnastica, danza e teatro rivolti a tutte le età per contrastare l’isolamento sociale.

Dettagli dell’evento

• Cosa: Inaugurazione Casa AIMA Ben Hur

• Quando: Giovedì 26 febbraio, ore 11:00

• Dove: Via Ben Hur 62, Soccavo, Napoli

• Intervengono: Antonio De Iesu, Assessore alla legalità del Comune di Napoli; Andrea Saggiomo, Presidente della X Municipalità; rappresentanti di Aima Napoli APS e della Fondazione Grimaldi.