Napoli, trasporto pubblico su gomma: paline ANM non aggiornate

Riceviamo e pubblichiamo.

Come se non bastassero, nel comparto del trasporto pubblico, i tanti disagi – ultimo in ordine di tempo, lo sciopero locale proclamato per 4 ore per gli impianti funicolari – che patiscono i napoletani, la maggior parte dei quali sono ancora in città, visto che il periodo feriale, negli ultimi anni, si è per lo più ridotto alla sola settimana di ferragosto, se ne aggiungono anche altri che, con un minimo di accortezza e di attenzione, si potrebbero evitare.

È l’ennesima segnalazione di Gennaro Capodanno, Presidente del Comitato Valori collinari e del trasporto pubblico.

Sottolinea Capodanno:

Come si sa dal 1° luglio scorso, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, sono state temporaneamente sospese numerose linee su gomma, tra le quali anche la circolare V1, operante nell’ambito della municipalità 5, che comprende i territori del Vomero e dell’Arenella.

Al riguardo dunque per questa linea, come per tutte le altre sospese, occorreva aggiornare le paline o estraendo, per il periodo di sospensione, la targa che ne indica anche il percorso o sovrapponendo un cartello con la scritta temporaneamente sospesa, di modo da non indurre i viaggiatori a lunghe quanto inutili attese alle fermate, di un automezzo che non passerà mai, considerato che la linea è appunto sospesa.

Ciò non avviene, per esemplificare, per la palina posta in via Tino di Camaino. Su questa palina è infatti riportata ancora la fermata degli automezzi della linea V1, sospesa anch’essa dal 1° luglio scorso.