Napoli, Trapanese incontra manifestanti Movimento Migranti e Rifugiati

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese ha incontrato in Piazza Municipio i partecipanti alla manifestazione organizzata dal Movimento Migranti e Rifugiati per confrontarsi ed ascoltare i bisogni dei rifugiati.

Ha spiegato Trapanese:

L’Assessorato alle Politiche Sociali si è proposto promotore del dialogo con la Questura e la Prefettura per individuare nuove strategie e soprattutto impiantare un tavolo operativo stabile.

Napoli ha tutte le potenzialità per essere città di Accoglienza e Inclusione, c’è bisogno di strutturare risposte concrete e migliorare i servizi per i diritti dei rifugiati così come per gli altri cittadini, e la nuova Amministrazione è già al lavoro su questo.