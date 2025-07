Napoli, tentato scippo ai danni di turista spagnola

Uomo bloccato dalla Polizia Locale in piazza Principe Umberto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel corso delle attività di controllo del territorio disposte dal comando della Polizia Locale, gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno sorpreso un uomo mentre tentava di strappare una collanina dal collo di una turista spagnola in piazza Principe Umberto.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato nonostante un tentativo di resistenza.

Accompagnato presso gli uffici per l’identificazione e gli accertamenti di rito, l’uomo – un cittadino di nazionalità tunisina privo di permesso di soggiorno – è risultato avere numerosi precedenti per reati come resistenza a pubblico ufficiale, furto, porto abusivo di oggetti atti a offendere, invasione di terreni e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La vittima, invitata a formalizzare la denuncia, ha confermato il furto del monile ma ha scelto di non sporgere querela. In assenza di aggravanti, l’uomo è stato quindi denunciato solo per resistenza a pubblico ufficiale e rilasciato.

A suo carico è stato inoltre emesso un ordine di allontanamento, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, destinato alle persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento riguarda l’area classificata come ‘zona rossa’ di piazza Garibaldi.