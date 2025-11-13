Napoli tappa nelle visite internazionali di Serigne Oustaz Hady Niass

L’incontro nella Moschea della comunità islamica di Napoli

L’associazione dei cittadini senegalesi di Napoli ha invitato l’Amministrazione comunale per un incontro nella Moschea.

Una visita importante per la città e che segna un momento di confronto fondamentale, in quanto nessun rappresentante delle istituzioni aveva mai, in precedenza, fatto ingresso nella Moschea della comunità islamica di Napoli.

L’incontro si è svolto alla presenza dell’Imam Amar Abdallah e dell’Assessore alle Politiche Giovanili per ribadire alcuni dei valori fondamentali che animano lo spirito della città: coesione sociale, dialogo interculturale e rispetto reciproco.

Un’occasione importante sia per la comunità islamica di Napoli, sia per l’Amministrazione comunale, con il pieno sostegno del Sindaco. Un momento in cui ribadire la volontà di collaborare per rafforzare un legame di fiducia necessario, contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere valori fondamentali di pace, solidarietà e cittadinanza attiva.