Napoli, stanziati 16 mln per assistenza a 2mila bambini con disabilità

Questa mattina il Servizio Politiche di Inclusione dell’Area Welfare ha firmato una determina che consentirà ad oltre 2.000 bambini con disabilità di ricevere, a partire dal 1° ottobre, l’assistenza specialistica in classe.

Si tratta di un impegno di spesa importante da parte dell’Amministrazione, pari a circa 16 milioni di euro.

La determina si inserisce nell’ambito del bando attivato lo scorso anno scolastico, che prevedeva la possibilità di prorogare il servizio anche per l’anno successivo.

In questo modo non solo viene garantita la continuità educativa e assistenziale per gli alunni con disabilità, ma si raccolgono anche le istanze e le esigenze del personale impiegato nelle cooperative che hanno ottenuto i lotti di gestione.

Entro dicembre 2025 l’Area Welfare pubblicherà un nuovo bando triennale che assicurerà la continuità del servizio per gli anni successivi.

Chi non ha ancora effettuato la domanda per richiedere il servizio dedicato può farlo attraverso il portale del Comune di Napoli entro il 30 luglio.

L’assistenza specialistica è un supporto fondamentale per i bambini con disabilità della nostra città ed è la prima volta che sarà garantita in maniera sincronizzata all’inizio delle attività scolastiche.

Essa comprende la presenza di educatori, psicologi, assistenti alla comunicazione, ASACOM, tiflologi ed esperti nella Lingua Italiana dei Segni, LIS, così da rispondere in modo completo e qualificato ai diversi bisogni di ciascun bambino.

Garantire un’educazione inclusiva è un diritto essenziale di ogni bambino con disabilità. L’impegno delle istituzioni, unito alla professionalità degli operatori, rappresenta un passo concreto verso una scuola capace di accogliere, sostenere e valorizzare tutti, senza lasciare indietro nessuno.

Come padre di una bambina con disabilità ed Assessore alle Politiche Sociali ringrazio il lavoro del dirigente e dei funzionari del Welfare.