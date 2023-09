Napoli, sospensione occupazioni suolo per visita Mattarella

Il Presidente della Repubblica in città in occasione dell’80° anniversario delle Quattro Giornate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista per domani mercoledì 27 settembre 2023, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate agli esercizi pubblici per il posizionamento di tavolini, espositori ed altro attinente alle attività commerciali, dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze di mercoledì 27 settembre 2023, nelle seguenti zone:

– via Rampe San Giovanni Maggiore, 2;

– via Rampe San Giovanni Maggiore, 1 angolo con vico San Giovanni Maggiore;

– via de Marinis angolo via Mezzocannone;

– Largo Giusso;

– Largo San Giovanni Maggiore – giardinetti.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00.

Ordinanza