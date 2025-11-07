Napoli, smaltimento rifiuti illecito sventato a Scampia

La Polizia Locale intercetta un camion con una tonnellata di scarti di lavorazione conciaria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della Polizia Locale Unità Operativa I.A.E.S., effettuando un pedinamento, sono riusciti a cogliere in flagranza di reato 2 cittadini extracomunitari che, a bordo di un furgone Ford Transit, trasportavano circa una tonnellata di scarti di lavorazione conciaria per poi tentare di abbandonarli sulla pubblica via, nei pressi del Campo Rom di Scampia.

I due uomini sono stati deferiti all’AG per violazione della normativa ambientale, il furgone sottoposto a sequestro e i rifiuti, come concordato col PM di turno, sono stati conferiti presso l’isola ecologica di ASIA.